El plan de desendeudamiento de Santa Fe superó los 11.000 trabajadores adheridos en solo 10 días

Desde el Gobierno de Santa Fe destacaron la alta participación de empleados públicos y remarcaron la necesidad de aliviar las deudas familiares frente al contexto económico.

El Gobierno de Santa Fe informó que ya son 11.431 las personas adheridas al Plan de Protección de los Ingresos de los Trabajadores , la iniciativa impulsada para ayudar a las familias santafesinas a afrontar sus deudas y recuperar capacidad de ingreso.

La información fue brindada en conferencia de prensa por la vocera provincial, Virginia Coudannes , quien realizó un balance positivo de los primeros diez días de funcionamiento del programa.

Según el desglose oficial, el 80% de los inscriptos pertenece al sector público, mientras que el 20% restante corresponde a trabajadores del sector privado y autónomos.

“Esto muestra un nivel de confianza muy importante en las propuestas del Gobierno, pero también refleja la necesidad de las familias de descomprimir sus salarios frente a una macroeconomía que no arranca”, sostuvo Coudannes.

La funcionaria explicó además que el proceso de adhesión comienza mediante un formulario disponible en la plataforma web oficial de la provincia de Santa Fe. Luego, cada solicitante es contactado por las autoridades para continuar con el trámite.

En el caso de los clientes del Banco de Santa Fe, se coordina una entrevista presencial para finalizar el proceso de desendeudamiento y reorganización financiera.

Desde la Casa Gris remarcaron que el programa busca brindar herramientas concretas para aliviar la situación económica de miles de trabajadores afectados por el peso de créditos, préstamos y compromisos financieros acumulados.

Cómo anotarse

Las inscripciones continuarán abiertas durante tres meses y pueden realizarse a través del portal oficial del Gobierno provincial.

En el caso de los empleados públicos y jubilados, el trámite comienza de manera digital mediante la utilización de la ID Ciudadana. Quienes todavía no tengan usuario podrán gestionar el acceso desde la misma plataforma.

Una vez completada la inscripción, los interesados serán contactados por correo electrónico para avanzar con el procedimiento. Además, el Gobierno habilitó la línea telefónica 0800-777-0801, disponible de lunes a viernes entre las 8 y las 18, para consultas y asesoramiento.

Sobre el mecanismo de inscripción, Olivares aclaró que si bien el trámite se inicia de forma online, luego se coordina una instancia presencial para validar la operación y evitar posibles estafas.

“El proceso comienza con la ID Ciudadana, aunque la operación concluye con una validación presencial”, explicó el ministro.

Además, el funcionario dejó abierta la posibilidad de que el programa continúe más allá de los tres meses inicialmente previstos. “Estamos brindando una posibilidad a muchas personas que no estaban acostumbradas a endeudarse y cuya situación económica reciente las llevó a esta instancia”, señaló.