Fue durante un operativo de patrullajes intensivos en barrio Los Hornos. Dos jóvenes huyeron al ver a la policía y uno de ellos cayó preso al descubrirse que era buscado por una tentativa de homicidio

Tenía pedido de captura por tentativa de homicidio y terminó detenido tras resistirse al arresto

Este lunes, antes de las 22, oficiales de la Comisaría 6ª del barrio Barranquitas y del Comando Radioeléctrico de la ciudad de Santa Fe labraron actuaciones tras un procedimiento realizado en inmediaciones de Huergo al 3500 , que derivó en la aprehensión de un hombre con pedido de captura activo por tentativa de homicidio . Durante el operativo, el sospechoso opuso una violenta resistencia y dos policías resultaron lesionados.

Los efectivos de Orden Público y de Cuerpos que patrullaban el barrio Barranquitas observaron a dos jóvenes en la vía pública. Uno de ellos ingresó rápidamente a una vivienda, mientras que el restante fue interceptado e identificado por el personal policial.

Al ser notificado de que sería trasladado en calidad de demorado debido a un pedido de captura vigente por tentativa de homicidio, el hombre reaccionó violentamente y comenzó un forcejeo con los uniformados, situación que provocó lesiones en la mano izquierda de uno de los oficiales intervinientes.

El ataque de los vecinos

La situación se agravó cuando varios vecinos del lugar intentaron obstaculizar el accionar policial en favor del aprehendido. Ante la escalada del conflicto, los agentes solicitaron apoyo por frecuencia radial.

Los efectivos que llegaron en refuerzo fueron recibidos con piedras y otros elementos contundentes arrojados por parte de la concurrencia, aunque finalmente lograron concretar el traslado del detenido. En medio de los incidentes, una oficial perteneciente al binomio del Comando Radioeléctrico capitalino sufrió lesiones en su pierna izquierda.

Fuentes policiales indicaron además que no se registraron daños materiales en los móviles policiales afectados al procedimiento.

Privado de su libertad

Posteriormente, los policías informaron sobre el procedimiento y la aprehensión de L. N. E., de 29 años, a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

A su vez, las autoridades dieron intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Andrés Marchi, quien ordenó que el hombre continúe privado de su libertad e incomunicado, que sea examinado por un médico policial, identificado y posteriormente alojado en un calabozo de una comisaría de la capital provincial.

Además, el fiscal dispuso la apertura de una nueva causa por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

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