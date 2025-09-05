Uno Santa Fe | Santa Fe | Fondo

Santa Fe lanzó un fondo de $30.000 millones para impulsar startups y proyectos científico-tecnológicos

En el marco del Santa Fe Business Forum, la Provincia presentó “Catalizar”, un fondo de fondos que busca transformar conocimiento en valor productivo y fortalecer la matriz industrial. El programa financiará proyectos en agroindustria 4.0, manufactura avanzada, genética y salud, mediante un fideicomiso público-privado.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de septiembre 2025 · 14:58hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe lanzó este jueves “Catalizar”, un fondo de fondos que destinará 30.000 millones de pesos en los próximos tres años para financiar startups y empresas de base científico-tecnológica. La iniciativa fue presentada en el Santa Fe Business Forum y apunta a transformar el conocimiento en valor productivo, con arraigo territorial y visión exportadora.

La presentación estuvo a cargo de Ernesto Turcato, subsecretario de Conocimiento para el Desarrollo; Marina Flores Pogliani, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Roberto Medici, director provincial de Estrategia y Gestión del Desarrollo Productivo, quien moderó el panel. El evento convocó a referentes del sistema científico, empresarios y autoridades provinciales.

Santa Fe tiene historia, capacidades y talento. Catalizar es la consecuencia natural de ese proceso: una herramienta para activar empresas de base científico-tecnológica, con arraigo territorial y vocación exportadora”, destacó Flores Pogliani. En esa línea, subrayó que la Provincia busca acompañar tanto a instituciones como a empresas innovadoras con equipamiento, financiamiento y apoyo a las actividades científicas, considerando al conocimiento como capital central de las políticas públicas.

catalizar 1

Por su parte, Turcato remarcó que “no hablamos solo de ecosistema, hablamos de framework: una estructura institucional que permite articular capacidades reales y convertirlas en políticas eficaces”. Medici, en la apertura, sostuvo que “el fondo Catalizar nace como una política pública que busca responder a problemas estructurales con soluciones basadas en conocimiento. Es una estrategia para activar empresas de valor, con infraestructura y logística que lo hagan posible”.

Transformar la matriz productiva

El programa financiará startups y proyectos de investigación en sectores estratégicos como agroindustria 4.0, manufactura avanzada, genética animal y vegetal, bioinsumos y salud. Su implementación se realizará mediante un fideicomiso público-privado, con licitación transparente y selección de administradores especializados.

Durante el panel, los funcionarios repasaron los hitos que consolidan a Santa Fe como polo científico-tecnológico: más de 30 institutos de investigación en Rosario y Santa Fe, tres universidades nacionales, cinco facultades regionales de la UTN y universidades privadas con trayectoria en biotecnología. También destacaron la creación de la firma Zelltek, del Cetri, y la consolidación de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, formalizada por ley en 2017.

Catalizar debe transitar un desfiladero angosto: evitar el exceso de reglamentación que limite su impacto, pero también el riesgo de diluir su objetivo estratégico. Es una política que debe ser precisa, pero flexible”, advirtió Turcato. Finalmente, Medici concluyó: “Pensar en la competitividad de Santa Fe implica definir en qué sectores anclamos nuestras ventajas. Catalizar es parte de un modelo de desarrollo que articula conocimiento, producción y territorio”.

Fondo millones startup
