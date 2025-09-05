Uno Santa Fe | Santa Fe | Circunvalación Oeste

Se llevará adelante el tercer megaoperativo de limpieza en Circunvalación Oeste

En esta oportunidad se recorrerán aproximadamente 12 kilómetros de longitud sumando ambas manos de circulación. Durante las dos primeras intervenciones se recolectaron más de 116.000 kilos de residuos.

5 de septiembre 2025 · 08:35hs
La Municipalidad de Santa Fe iniciará este viernes la tercera etapa de limpieza de residuos en la avenida Circunvalación Oeste y su entorno. 

En el marco del programa Santa Fe Más Limpia, la Municipalidad de Santa Fe intervendrá el tramo de la Circunvalación Oeste comprendido por calles Hernandarias hasta Monseñor Rodríguez, donde se realizará la tercera etapa del megaoperativo de limpieza. En esta fase se intervendrá un tramo de 12 kilómetros de longitud aproximadamente entre ambas manos.

Los trabajos se centrarán en el levantamiento de 9 microbasurales relevados y de montones, mediante el uso de 4 retropalas, 12 camiones volcadores y más de 100 agentes municipales. También se realizarán tareas de limpieza manual para la recolección de residuos diseminados en las banquinas.

Este operativo se lleva a cabo en articulación con las delegaciones municipales, las direcciones de Higiene Ambiental, Control de tránsito del municipio y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, quienes no sólo garantizan la limpieza del lugar, sino también la seguridad vial en la zona. Por recomendación de la APSV no se realizarán tareas en el cantero central.

Un total de 62 camiones

Durante las dos primeras jornadas de trabajo se recolectaron más de 116.000 kilos de residuos, en su gran mayoría de tipo domiciliario. Esta cantidad equivale a aproximadamente 62 camiones con basura.

En la primera etapa, realizada el 18 de julio del 2025, se recorrieron más de 10 kilómetros de la Circunvalación Oeste, comenzando en la salida de la ciudad por calle Iturraspe, hasta el ingreso al Complejo Ambiental, ubicado a la altura de calle Hernandarias, donde se recolectaron 63.000 kilos de residuos.

En la segunda intervención, realizada el pasado 8 de agosto, se recorrió el tramo de Circunvalación desde el cruce con calle Iturraspe, hasta el ingreso a la ciudad por J.J. Paso, totalizando 8 kilómetros de longitud entre ambas manos. Ese día se juntaron 53.000 kilos de residuos.

Circunvalación Oeste Municipalidad de Santa Fe limpieza
