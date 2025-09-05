Uno Santa Fe | Santa Fe | explosión

Explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción se paralizó

Afortunadamente, no había trabajadores en el lugar de los hechos, y los daños son solo materiales. En este momento buscan las causas del siniestro

5 de septiembre 2025 · 09:07hs
Imágenes de la explosión e incendio en el parque industrial de Sauce Viejo 

Una explosión en la planta de PB Leiner, ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo, sacudió la madrugada de este viernes alrededor de las 5. El hecho provocó la detención de una de las dos líneas de producción de la compañía, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos, según confirmó el presidente del Parque Industrial, Ángel Pomarre.

Fue una explosión importante, pero sin víctimas, y eso es lo realmente destacable”, subrayó Pomarre, al tiempo que aclaró, en comunicación con el programa Cuarto Poder de LT10, que todavía es prematuro precisar el origen del siniestro.

Qué se sabe hasta el momento

De acuerdo con los primeros testimonios, la explosión se habría producido en una secadora, aunque en el sector también funcionan trituradoras y calderas de vapor. El área afectada pertenece a una de las líneas de producción de la firma, que elabora gelatina y colágeno.

Una de las líneas de producción está parada y no sabemos por cuánto tiempo. La otra continúa funcionando normalmente”, explicó Pomarre.

Protocolos de seguridad activados

El titular del Parque Industrial de Sauce Viejo destacó que la planta cuenta con protocolos internos de seguridad, además de los propios del predio industrial. Tras la explosión, se activó el procedimiento habitual: se llamó al 911 y los bomberos acudieron de inmediato para controlar la situación.

Aunque la empresa funciona las 24 horas, y en ese momento había personal trabajando, no se produjeron lesiones porque los operarios se encontraban alejados de la zona afectada.

Por ahora, se desconoce la causa del desperfecto. “Es muy prematuro para dar una opinión. La empresa está trabajando para dilucidar qué fue lo que pasó”, remarcó Pomarre.

