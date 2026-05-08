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Santa Fe lanzó un programa para regularizar deudas impositivas de empresas y familias: los cinco planes según el perfil del contribuyente

El programa, instrumentado por la API, alcanza deudas de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Patente, Sellos e Instituto Becario, y contempla un tratamiento especial para prestadores de servicios de discapacidad

8 de mayo 2026 · 13:54hs
Santa Fe lanzó un programa para regularizar deudas impositivas de empresas y familias: los cinco planes según el perfil del contribuyente

En un contexto de desaceleración económica y dificultades de financiamiento para el sector privado, el Gobierno de Santa Fe puso en marcha un Plan Especial de Financiamiento para regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas. La medida fue anunciada por el gobernador Maximiliano Pullaro y se instrumentará a través de la Administración Provincial de Impuestos (API).

"En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas", afirmó Pullaro, quien remarcó que "desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste, en los que cada santafesino necesita que lo acompañemos en su esfuerzo diario".

El programa contempla planes de pago de hasta 36 cuotas y beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, con esquemas que incluyen hasta 12 cuotas sin interés. Alcanza deudas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

Cinco planes según el perfil del contribuyente

El programa se estructura en cinco modalidades diferenciadas según la situación patrimonial y fiscal de cada contribuyente.

El Plan A está dirigido a pequeños y medianos contribuyentes y a familias con deudas de Inmobiliario y Patente que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos. Contempla hasta 12 cuotas sin interés y financiación de entre 13 y 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5%.

El Plan B aplica para quienes superen ese límite patrimonial, con hasta seis cuotas sin interés; de siete a doce cuotas con una tasa del 0,5% mensual; y hasta 36 cuotas con un interés del 2% mensual.

Los grandes contribuyentes, encuadrados en el Plan C, podrán acceder a seis cuotas sin interés; hasta 12 cuotas con una tasa del 0,75% mensual; y hasta 36 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

El Plan D está destinado a empresas con litigios administrativos o judiciales abiertos, o con incumplimientos como agentes de retención o percepción, con tasas que van del 0,5% en seis cuotas hasta el 3% en planes de 36 cuotas.

Finalmente, el Plan E incorpora un tratamiento especial para instituciones y prestadores de servicios asistenciales y de salud para personas con discapacidad, que podrán acceder a planes de hasta 36 cuotas con 0% de interés mensual.

Presentación y adhesión

El programa fue presentado en Rosario por el ministro de Economía, Pablo Olivares, junto a la administradora provincial de API, Daniela Bosco. "Con este plan pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo para otros santafesinos", sostuvo Olivares.

La adhesión estará abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Los contribuyentes deberán contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una CBU bancaria para el débito automático de las cuotas.

Santa Fe deudas empresas
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