Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe se prepara para la jura de la nueva Constitución: la logística detrás del acto

Más de 2.000 personas asistirán al acto protocolar que marcará la entrada en vigencia de la nueva Constitución provincial, con juramentos de convencionales, autoridades y público en general

12 de septiembre 2025 · 13:39hs
Santa Fe se prepara para la jura de la nueva Constitución: la logística detrás del acto

El director de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Mauricio Rubino, detalló los preparativos para el evento que se realizará este viernes frentea a la Legislatura.

Nos estamos preparando para este acto desde antes de que comience la Convención Reformadora. Fue un desafío porque no había antecedentes, ninguno de los que estamos a cargo participó de la reforma anterior”, explicó Rubino.

El equipo organizador tomó referencias de actos similares en otras provincias y trabajó en coordinación con el gobierno provincial y los convencionales, para definir logística, escenario, sonido, recursos humanos y técnicos.

Actualmente, se encuentran trabajando más de 50 a 60 personas en la plaza, encargadas de acomodar sillas, coordinar el sonido y gestionar la ubicación de los invitados. Se espera la asistencia de alrededor de 2.000 personas, todas con ubicación asignada, incluyendo a representantes de asociaciones y colaboradores que participaron en el proceso de reforma.

legislatura previa jura constitución 1
La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos

La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos

Desarrollo del acto

El evento se dividirá en dos fases:

- Recinto de la Legislatura: los convencionales y autoridades de la convención prestarán juramento desde sus bancas, incluyendo al presidente de la convención.

- Explanada exterior: los convencionales se desplazarán hacia el escenario principal, donde se realizará la ceremonia protocolar, incluyendo palabras del gobernador, del presidente de la convención y la toma de juramento de las cabezas de los poderes. La parte más simbólica será la firma individual del “ejemplar cero” de la nueva Constitución, que hoy entra en vigencia.

Dos horas

El acto tiene una duración estimada de dos horas, aunque puede extenderse dependiendo del desarrollo del evento. Según Rubino, la prioridad es que todos los participantes “se luzcan” y que cada momento protocolar se cumpla con solemnidad.

Acceso del público y medidas de seguridad

El evento será público, con vallado abierto para organizar a los asistentes. Se han previsto baños químicos y sillas adicionales en caso de sobreafluencia, garantizando que los santafesinos puedan presenciar la ceremonia de manera ordenada.

Queremos que todos los santafesinos y santafesinas participen de este momento de festejo”, concluyó Rubino, destacando la magnitud histórica del acto y la importancia de la nueva Constitución para la provincia.

• LEER MÁS: Artículo por artículo: este es el texto de la nueva Constitución de Santa Fe

Santa Fe Constitución
Noticias relacionadas
poletti: los jadar son un gran desafio y una gran alegria

Poletti: "Los Jadar son un gran desafío y una gran alegría"

ventas minoristas en santa fe: comerciantes advierten que el consumo esta deprimido y que los clientes organizan sus compras con cautela

Ventas minoristas en Santa Fe: comerciantes advierten que el consumo está "deprimido" y que los clientes organizan sus compras con cautela

maximiliano pullaro, duro contra el gobierno nacional: ni el kirchnerismo fue tan cruel con santa fe

Maximiliano Pullaro, duro contra el gobierno nacional: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"

jadar 2025: el remo ya se instalo en la laguna setubal

Jadar 2025: el remo ya se instaló en la laguna Setúbal

Lo último

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Último Momento
Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

La racha que busca cortar Colón en la batalla de Remedios de Escalada para sellar la permanencia

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión

El presidente de la Federación Industrial de Santa Fe pidió "un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión"

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Unión, decidido también en ponerle candado a Juan Pablo Ludueña

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Fentanilo contaminado: la ex titular del Iname admitió fallas de control y apuntó contra el laboratorio HLB Pharma

Ovación
Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

¿Christian Bernardi tiene chances de ser tenido en cuenta?

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Se viene un cambio de formato en el Torneo Regional del Litoral

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Toda la programación del fin de semana en las inferiores de la ASB

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional