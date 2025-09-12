Santa Fe se prepara para la jura de la nueva Constitución: la logística detrás del acto

Más de 2.000 personas asistirán al acto protocolar que marcará la entrada en vigencia de la nueva Constitución provincial, con juramentos de convencionales, autoridades y público en general

El director de Ceremonial y Protocolo de la Cámara de Diputados de Santa Fe , Mauricio Rubino , detalló los preparativos para el evento que se realizará este viernes frentea a la Legislatura .

“ Nos estamos preparando para este acto desde antes de que comience la Convención Reformadora . Fue un desafío porque no había antecedentes, ninguno de los que estamos a cargo participó de la reforma anterior”, explicó Rubino .

El equipo organizador tomó referencias de actos similares en otras provincias y trabajó en coordinación con el gobierno provincial y los convencionales, para definir logística, escenario, sonido, recursos humanos y técnicos.

Actualmente, se encuentran trabajando más de 50 a 60 personas en la plaza, encargadas de acomodar sillas, coordinar el sonido y gestionar la ubicación de los invitados. Se espera la asistencia de alrededor de 2.000 personas, todas con ubicación asignada, incluyendo a representantes de asociaciones y colaboradores que participaron en el proceso de reforma.

legislatura previa jura constitución 1 La Legislatura se prepara para un acto histórico al cual están invitados todos los santafesinos UNO Santa Fe

Desarrollo del acto

El evento se dividirá en dos fases:

- Recinto de la Legislatura: los convencionales y autoridades de la convención prestarán juramento desde sus bancas, incluyendo al presidente de la convención.

- Explanada exterior: los convencionales se desplazarán hacia el escenario principal, donde se realizará la ceremonia protocolar, incluyendo palabras del gobernador, del presidente de la convención y la toma de juramento de las cabezas de los poderes. La parte más simbólica será la firma individual del “ejemplar cero” de la nueva Constitución, que hoy entra en vigencia.

Dos horas

El acto tiene una duración estimada de dos horas, aunque puede extenderse dependiendo del desarrollo del evento. Según Rubino, la prioridad es que todos los participantes “se luzcan” y que cada momento protocolar se cumpla con solemnidad.

Acceso del público y medidas de seguridad

El evento será público, con vallado abierto para organizar a los asistentes. Se han previsto baños químicos y sillas adicionales en caso de sobreafluencia, garantizando que los santafesinos puedan presenciar la ceremonia de manera ordenada.

“Queremos que todos los santafesinos y santafesinas participen de este momento de festejo”, concluyó Rubino, destacando la magnitud histórica del acto y la importancia de la nueva Constitución para la provincia.

• LEER MÁS: Artículo por artículo: este es el texto de la nueva Constitución de Santa Fe