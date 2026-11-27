Los pliegos recibieron 67 votos afirmativos durante la sesión del Senado. Los nombramientos corresponden a juzgados penales federales de cinco ciudades de la provincia

El Senado de la Nación aprobó los pliegos de cinco jueces penales federales que ocuparán juzgados en distintas ciudades de Santa Fe . Las designaciones alcanzan a Rosario, Santa Fe, San Lorenzo, Venado Tuerto y Rafaela , y forman parte de un paquete de acuerdos tratados en conjunto durante la sesión del 26 de noviembre . La votación registró 67 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna abstención .

Los magistrados designados son Franco Mariano Carbone , para el Juzgado Federal de Garantías de Rosario; Vanesa Natalia Druetta , para el de Santa Fe; Emiliano Pedro Méndez Ortiz , para el de San Lorenzo; Mariano Javier Camblong , para el de Venado Tuerto; y Guido Yercovich , para el de Rafaela.

Los cinco pliegos habían obtenido dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado, cuyo miembro informante fue Maximiliano Abad. Durante el tratamiento, el senador explicó que los postulantes atravesaron las correspondientes audiencias públicas, en las que expusieron sus antecedentes y respondieron preguntas.

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Postulantes en el Senado

La aprobación conjunta permitió avanzar con las designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo Nacional para completar la cobertura de esos cargos en la Justicia Penal Federal santafesina. Solo resta la firma del presidente de la Nación, Javier Milei, acto administrativo que se descuenta.

La postulación de Franco Carbone es para desempeñarse como juez Penal Federal de Garantías con asiento en Rosario. Se trata del actual jefe de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

Carbone lideró operativos de alto impacto, como el derribo y cierre de búnkeres de drogas, allanamientos simultáneos contra bandas criminales y causas relacionadas con amenazas a autoridades públicas.

A su turno, la comisión abordó la postulación de Vanesa Druetta como jueza Penal Federal de Garantías con asiento en la ciudad de Santa Fe. Actualmente, se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario.

También se analizó la propuesta de Mariano Camblong como juez Penal Federal de Garantías en Venado Tuerto. Actualmente, es fiscal de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia expuso Emiliano Méndez Ortiz, propuesto como magistrado Penal Federal de Garantías con asiento en San Lorenzo. Se trata del subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación.

El postulante destacó sus 14 años de trayectoria en el fuero Criminal y Correccional de esa ciudad, así como su recorrido académico.

También hizo hincapié en la importancia del trabajo en equipo y en los desafíos que implica la puesta en marcha del nuevo sistema.

Asimismo, la comisión consideró la postulación de Guido Yercovich como juez Penal Federal de Garantías con asiento en Rafaela. Actualmente, es secretario de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario. Al finalizar el encuentro, se pasó a la firma de los dictámenes correspondientes.