Los trabajos comenzaron el 11 de noviembre y ya alcanzaron los 1.040 metros lineales de cunetas. El municipio busca mejorar el escurrimiento del agua y la transitabilidad del barrio.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con un operativo de saneamiento y mantenimiento vial en barrio Liceo Norte , donde ya se realizaron 1.040 metros lineales de cuneteo y rectificación de zanjas desde el pasado 11 de noviembre. Las tareas forman parte de un plan de intervenciones que contempla la limpieza de desagües, el desmalezado y la posterior colocación de estabilizado pétreo para mejorar las condiciones de circulación.

Este jueves, el intendente Juan Pablo Poletti recorrió el sector para supervisar los trabajos de las cuadrillas municipales y dialogar con los vecinos. El operativo incluye el retiro de tierra húmeda acumulada y residuos, además del relevamiento de las calles antes de avanzar con el mejorado de las calzadas.

Primero los desagües, después las calles

Durante la recorrida, Poletti señaló que el estado de las calles es uno de los principales reclamos de los habitantes del barrio y ratificó que el municipio busca dar respuestas con intervenciones integrales.

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“Estamos en Liceo Norte y hay una demanda común que es el estado de las calles. Es lo que dijimos, que le vamos a dar prioridad, que no va a haber más calle de tierra”, expresó el intendente.

Sin embargo, remarcó que antes de colocar el ripio es necesario garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües. “Tampoco sirve arreglar y levantar la calle y que después, si no está cuneteado, los vecinos van a tener un problema mayor en sus casas. Entonces lo que queremos es realmente que haya una solución integral”, explicó.

En ese sentido, anticipó que los trabajos continuarán con la colocación de estabilizado pétreo y la finalización de las tareas de cuneteo, con el objetivo de mejorar el escurrimiento durante los días de lluvia y evitar anegamientos.

Los trabajos también llegan a otros barrios

Por su parte, la subsecretaria de Descentralización, Melina Pepermans, detalló que las intervenciones en Liceo Norte superaron los mil metros lineales de cuneteo y rectificación desde el inicio del operativo. Además, indicó que se avanza con los relevamientos necesarios para continuar con el estabilizado pétreo y el desmalezado.

La funcionaria señaló que el municipio desarrolla trabajos en paralelo en otros sectores de la ciudad, entre ellos San Martín, Scarafía y Cabal, mientras que Las Lomas está previsto para una próxima etapa.

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Las tareas se enmarcan en el plan de mantenimiento del sistema hídrico municipal, que busca mantener las cunetas y los canales en condiciones para facilitar el escurrimiento del agua y reducir los inconvenientes durante las precipitaciones.

Los vecinos destacaron el avance de las tareas

Los habitantes de Liceo Norte que participaron de la recorrida valoraron el inicio de las intervenciones y la decisión de comenzar por los desagües antes de avanzar con las mejoras viales.

Daniela Garcilazo destacó el ritmo de trabajo de las cuadrillas durante las últimas dos semanas y consideró que el zanjeo era un paso necesario. “Empezó por un buen lugar porque no puede arrancar por las calles si no hay un buen zanjeo”, sostuvo. También afirmó que “se está viendo realmente el cambio en el barrio”.

En tanto, Noelia Oviedo, vecina del sector desde su infancia y reciente comerciante de la zona, señaló que las obras tendrán un impacto positivo tanto para los residentes como para la actividad comercial. “Nos va a ayudar un montón a nosotros”, expresó, y agregó que, junto con las mejoras en iluminación, “de a poco va cambiando el barrio”.

Por último, Raúl De Luca, quien vive en el barrio desde hace 41 años, recordó las dificultades que generaban las cunetas obstruidas y valoró los trabajos realizados. “Este trabajo hace mucho que lo estábamos esperando, es un inicio y está muy bueno”, manifestó. Además, contó que el agua acumulada comenzó a escurrir luego de la limpieza de los conductos y expresó sus expectativas por la llegada de las máquinas y la colocación del ripio: “Poco a poco va mejorando Liceo Norte”.