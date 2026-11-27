La secretaria de Educación municipal, Alicia Barletta, confirmó que ya se aplicaron sanciones cuando se identificó a los responsables de daños en espacios públicos. Además, detalló el trabajo con 175 escuelas para promover festejos de egresados responsables y evitar nuevos hechos de vandalismo en Santa Fe.

Los festejos de fin de año de los estudiantes secundarios y universitarios en Santa Fe quedaron en el centro de la preocupación municipal luego de que se registraran distintos hechos de vandalismo en espacios públicos . Pintadas en las letras corpóreas recientemente puestas en valor, basura acumulada y episodios de violencia encendieron las alarmas de las autoridades, que reclamaron mayor compromiso de los jóvenes y sus familias.

En ese contexto, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Santa Fe, Alicia Barletta , explicó el trabajo que llevan adelante junto a las instituciones educativas para promover celebraciones responsables y evitar daños en la ciudad. "Obviamente que los festejos pueden y es lindo que sucedan, pero lo que decimos es sin vandalizar y cuidando la ciudad", sostuvo la funcionaria.

Barletta remarcó que desde el municipio consideran a las escuelas como aliadas para abordar esta problemática y señaló que muchas veces docentes y directivos también necesitan herramientas para intervenir ante situaciones que ocurren fuera de los establecimientos educativos.

El programa municipal para promover festejos responsables

La funcionaria explicó que, a través del programa La Muni en tu Escuela, el municipio ofrece distintas propuestas educativas para que las instituciones puedan trabajar durante el año sobre diferentes temáticas.

Entre las iniciativas incorporadas se encuentra el proyecto Festejos de Fin de Año Solidario y Ambiental, al que este año se sumaron la escuela Bustos, la escuela Beatriz y la escuela Inmaculada.

El objetivo es modificar algunas prácticas habituales de las celebraciones de egresados, especialmente aquellas que generan grandes cantidades de residuos mediante el uso de carpetas, hojas y otros elementos que terminan dispersos en los espacios públicos.

La propuesta busca reemplazar esas acciones por campañas de recolección de residuos y promover celebraciones que no provoquen daños en el mobiliario urbano ni en los lugares compartidos por los vecinos.

Además, Barletta mencionó otros dos proyectos que forman parte del trabajo municipal: el de Educación Ambiental, que depende de la Secretaría de Ambiente, y el de Convivencia e Inclusión, impulsado desde el área de Educación Ciudadana.

En el marco de estas iniciativas, los estudiantes visitan el Polo Educativo Ambiental para conocer el funcionamiento del sistema de tratamiento de residuos y tomar dimensión de la cantidad de basura que genera la ciudad. "Este año se trabajó con 175 escuelas de la ciudad con estos tres proyectos", precisó la secretaria de Educación.

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Costanera, bulevar y plaza Pirovano, los puntos más conflictivos

Consultada sobre la posibilidad de establecer lugares específicos para que los estudiantes puedan realizar sus festejos, Barletta reconoció que se trata de una cuestión compleja.

La funcionaria contó que el año pasado mantuvieron reuniones con estudiantes secundarios y que ellos mismos manifestaron las dificultades para organizar las celebraciones en espacios y horarios determinados.

Según explicó, los jóvenes plantearon que establecer fechas y lugares específicos podría llevar a que los grupos modificaran sus planes para evitar esos controles.

Por ese motivo, la Municipalidad trabaja junto a la Subsecretaría de Control en el monitoreo de los espacios públicos donde habitualmente se concentran los festejos.

Entre los sectores identificados como más conflictivos aparecen la Costanera, bulevar y la plaza Pirovano, donde se refuerzan las tareas de seguimiento durante esta época del año.

¿Pueden recibir sanciones las escuelas por el vandalismo de sus estudiantes?

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la posibilidad de aplicar sanciones a las instituciones educativas a las que pertenecen los jóvenes que protagonizan hechos de vandalismo.

Al respecto, Barletta confirmó que ya hubo antecedentes de multas y sanciones, especialmente cuando los daños se producen en espacios cercanos a los establecimientos educativos o cuando es posible identificar claramente al grupo responsable.

También señaló que las propias escuelas realizan reuniones con los adultos responsables de los estudiantes para informarles sobre las posibles consecuencias de estos comportamientos.

En ese sentido, destacó la predisposición de los equipos directivos y docentes para trabajar sobre la convivencia y la responsabilidad ciudadana, incluso frente a situaciones que suceden fuera del ámbito escolar.

El pedido del municipio a las familias

Finalmente, Barletta hizo hincapié en que la prevención del vandalismo no puede quedar exclusivamente en manos de las escuelas o del Estado municipal. Para la funcionaria, es indispensable que las familias también acompañen a los estudiantes durante los festejos.

"Necesitamos también colaboración de la familia. La educación está en la casa, está en el club, está en la escuela y necesitamos que todos estemos unidos", expresó.

Las declaraciones se conocieron luego de que el intendente Juan Pablo Poletti cuestionara los daños provocados en las letras corpóreas de la ciudad, que habían sido recientemente puestas en valor.

A través de sus redes sociales, el mandatario manifestó su indignación por los destrozos y pidió a los estudiantes y sus familias que acompañen las celebraciones con responsabilidad.

Desde el municipio insistieron en que el objetivo no es impedir los festejos de egresados, sino garantizar que puedan desarrollarse sin vandalismo, sin generar suciedad y respetando los espacios públicos que utilizan todos los santafesinos.