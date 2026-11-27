La citación formal, realizada a través de la Procuración de la Justicia Administrativa de Faltas, responde a los daños y la acumulación de residuos registrados el 25 de noviembre durante un festejo de graduación. El Municipio exhibirá el material del Centro de Monitoreo y redes sociales. Se evalúa aplicar el artículo 10 de la Ordenanza N.º 7881 sobre responsabilidad de personas jurídicas.

Vandalismo en la Costanera: la Municipalidad citó a autoridades de la Facultad de Medicina de la UNL.

La Municipalidad de Santa Fe citó a las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para que aporten información en el marco de la investigación por los daños ocasionados en las letras corpóreas de la Costanera Oeste , durante los festejos de recibida de estudiantes de Medicina.

La convocatoria fue realizada por la Procuración de la Justicia Administrativa de Faltas y alcanza al decano y la vicedecana de la institución. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 25 de noviembre , cuando estudiantes celebraron la finalización de sus estudios y se registraron episodios de vandalismo en uno de los espacios públicos de la ciudad.

Según informó el Municipio, los daños fueron detectados a partir de videos registrados por el Centro de Monitoreo Municipal y publicaciones difundidas en redes sociales. Además de la vandalización de las letras, se constató la presencia de residuos en el sector.

La citación tiene como objetivo que las autoridades universitarias comparezcan y brinden la información que consideren relevante para avanzar con las actuaciones administrativas. Durante la audiencia también se exhibirá el material fílmico y fotográfico que dio origen a la investigación.

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La responsabilidad de la Facultad y las posibles sanciones

En la notificación enviada a las autoridades de Medicina, la Municipalidad aclaró que la convocatoria se realiza sin perjuicio de la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle a la institución.

En ese sentido, hizo referencia al artículo 10 de la Ordenanza N.º 7881, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas y reparticiones oficiales por las faltas cometidas por agentes o personas que actúen en su nombre, bajo su amparo o en su beneficio. Esto no excluye la posibilidad de determinar responsabilidades individuales.

A raíz de los daños registrados en la Costanera Oeste, el Municipio debió disponer la intervención de cuadrillas para recuperar las condiciones del espacio público.

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Vandalismo y seguridad durante los festejos de egresados

Desde la Municipalidad señalaron que las actuaciones de la Justicia Administrativa de Faltas buscan determinar eventuales responsabilidades y resguardar el patrimonio público, pero también proteger la vida, la salud y la seguridad de quienes participan de las celebraciones estudiantiles y de terceros.

En ese marco, remarcaron los riesgos que representan algunas conductas durante los festejos, como el uso de pirotecnia, prohibida en la ciudad de Santa Fe, que puede poner en peligro a los propios estudiantes, vecinos y animales.

La Justicia Administrativa de Faltas trabaja de manera articulada con las secretarías municipales de Control y Educación. Además, mantiene contacto con otras instituciones educativas por episodios de disturbios y presunto vandalismo registrados en distintos espacios públicos durante celebraciones estudiantiles.

El objetivo, indicaron, es prevenir nuevos incidentes y establecer las medidas correspondientes para que los festejos puedan desarrollarse sin poner en riesgo a las personas ni provocar daños en el patrimonio urbano.

Desde el Municipio sostuvieron que las celebraciones por los logros personales y colectivos deben poder realizarse con alegría, pero también con responsabilidad y respeto por los espacios públicos de la ciudad.