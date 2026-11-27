En la previa del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, Facundo Peralta, director de Salud Sexual Integral, repasó el panorama epidemiológico provincial. La curva de VIH permanece estable pero muestra que por cada mujer se infectan 2,3 varones. La provincia adquirió más de 9 millones de preservativos con fondos propios ante la baja de insumos nacionales y garantizó la cobertura gratuita de tratamientos en 800 efectores.

VIH en Santa Fe: por cada mujer contagiada hay 2,3 varones e instan a realizarse testeos de control.

En el marco de las acciones de concientización por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1.º de diciembre), el director provincial de Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud, Facundo Peralta, brindó un análisis sobre la situación epidemiológica del VIH y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en el territorio santafesino, las barreras socioculturales para el acceso al diagnóstico y el esquema de cobertura estatal.

El funcionario remarcó que, si bien la sociedad ha logrado derribar prejuicios históricos, el estigma social continúa operando como una traba al momento de realizarse los testeos de control. En esa línea, subrayó la trascendencia de la detección precoz: "El VIH es tratable; una persona diagnosticada de forma temprana accede a un tratamiento antirretroviral de acceso universal y gratuito en Santa Fe para mantener una buena calidad de vida".

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“Se observa que se infectan 2,3 varones con VIH respecto a las mujeres. En los varones mayores de 50 años se concentra la mayor cantidad de diagnósticos tardíos. Instamos a la población masculina a perder el temor a los chequeos e incorporar el preservativo”, subrayó Facundo Peralta, director provincial de Salud Sexual Integral en diálogo con LT10.

Disparidad de género, diagnósticos tardíos y la curva de Sífilis

Los datos sanitarios recopilados por la cartera de Salud muestran un comportamiento epidemiológico con marcados sesgos demográficos:

Brecha de género: por cada mujer diagnosticada con VIH, se registran 2,3 varones infectados.

Diagnóstico tardío: la detección en etapas avanzadas de la infección se focaliza principalmente en el grupo de varones mayores de 50 años, quienes acuden con menor frecuencia a los controles preventivos en los centros de salud.

Situación de la Sífilis: se logró desacelerar la velocidad de contagio en la provincia, aunque la curva de casos mantiene una tendencia ascendente, lo que exige sostener campañas continuas de barrera y detección.

Compra provincial de preservativos y cobertura de tratamientos

Ante las fluctuaciones y la discontinuidad en el envío de insumos desde el Gobierno nacional registradas durante 2024, Peralta destacó que la administración provincial absorbió la demanda con partidas presupuestarias propias.

"En lo que va de la gestión se han comprado más de 9 millones de preservativos y hay una indicación técnica para adquirir un lote considerable más", puntualizó. Asimismo, recordó que la atención y la provisión de medicamentos antirretrovirales están garantizadas al 100% y sin costo en los casi 800 efectores públicos de la provincia, como así también a través de la cobertura obligatoria de las obras sociales.

Mes de intensificación y jornada de testeo en Plaza del Soldado

Dentro del esquema de trabajo planificado entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, el Ministerio de Salud instruyó a todos los efectores a reforzar el ofrecimiento sistemático de análisis de VIH, sífilis y vacunación contra la Hepatitis B en estudios prequirúrgicos, consultas ambulatorias, maternidades e incluyendo a los varones cogestantes.

En ese marco, este martes 1.º de diciembre, de 09:30 a 12:30, se realizará una jornada de testeo gratuito, voluntario y confidencial en la Plaza del Soldado de la ciudad de Santa Fe. La actividad es organizada conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Municipio e instituciones de la sociedad civil, y se replicará simultáneamente en Rosario y otros 45 puntos de la provincia bajo el lema "365 días de acción, prevención y disfrute".