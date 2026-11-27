A partir de las experiencias que Francisco relató en su diario póstumo, un sacerdote explicó cómo entiende la Iglesia Católica la existencia del demonio, cuáles son las diferencias entre las manifestaciones, las posesiones y las tentaciones, y por qué estas últimas representan su forma de acción más habitual

A partir de las experiencias que el papa Francisco dejó escritas en su diario póstumo, Ernesto Agüera, párroco de la parroquia local San Juan Bautista y profesor del seminario, explicó qué estudia la demonología , cómo entiende la Iglesia Católica la existencia del demonio y cuáles son las diferencias entre una manifestación sobrenatural, una tentación y un caso de posesión. También sostuvo que el fenómeno más frecuente no son las apariciones, sino las tentaciones que pueden llevar a las personas a apartarse del bien.

Las referencias del papa Francisco al demonio y a sus encuentros con esta figura , relatados en sus escritos personales, volvieron a poner en discusión un tema que despierta curiosidad y preguntas dentro y fuera de la Iglesia Católica: qué es la demonología y qué sostiene la doctrina religiosa sobre la existencia de los demonios.

Agüera aclaró que la demonología es solamente una parte de una materia más amplia denominada Dios creador, que también comprende el estudio de la angelología.

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Qué estudia la demonología según la Iglesia Católica

El sacerdote explicó a los micrófonos de LT10,que la demonología estudia lo que se conoce sobre los demonios a través de la revelación. Desde la perspectiva de la Iglesia, se trata de seres espirituales que fueron creados buenos por Dios, como ángeles, pero que por decisión propia se rebelaron y se apartaron de Él. "Son seres creadurales, espirituales, creados buenos por Dios y que por propia decisión se han vuelto malos", explicó.

En ese sentido, señaló que no existe una comprensión humana completa de su naturaleza, debido a que se trata de seres sin cuerpo ni materia.

Consultado sobre si existe un solo demonio o varios, el sacerdote indicó que la Iglesia reconoce la existencia de uno principal y otros secundarios, aunque aclaró que no es posible establecer con absoluta certeza todos los aspectos de su naturaleza y sus manifestaciones.

Cómo puede manifestarse el demonio y qué relación tiene con el relato de Francisco

Uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las experiencias que el papa Francisco habría relatado en su diario póstumo. Según esos escritos, el pontífice describió tres encuentros con una presencia que identificó como demoníaca, a la que vinculó con imágenes de ojos llameantes y una voz ronca.

Al respecto, el sacerdote explicó que, al ser un ser espiritual, el demonio no tiene una forma física propia y puede manifestarse de distintas maneras. "El demonio no tiene una única figura ni un único modo de presentarse. Se va a presentar dependiendo de la ocasión y de la circunstancia", sostuvo.

También consideró que, en el caso de Francisco, esa manifestación pudo haber tenido como objetivo intimidarlo o acobardarlo frente a las decisiones y los cambios que impulsaba durante su ministerio.

Sin embargo, aclaró que estas experiencias no están reservadas a personas con una fe extraordinaria o que ocupen posiciones de autoridad dentro de la Iglesia. Según explicó, las manifestaciones pueden involucrar a cualquier persona, tanto creyentes como pecadores.

Posesiones y exorcismos: por qué son casos excepcionales

El sacerdote también buscó diferenciar tres cuestiones que suelen confundirse, especialmente por la influencia de las películas y las representaciones audiovisuales: la existencia del demonio, sus posibles manifestaciones y la posesión corporal, que es la situación en la que se requiere un exorcismo.

En ese sentido, pidió evitar las interpretaciones espectaculares y la curiosidad morbosa que suele rodear estos temas. "La posesión corporal de alguien es absolutamente rara, rarísima", remarcó.

Además, advirtió que no toda persona que asegura haber tenido una experiencia sobrenatural necesariamente atravesó una manifestación demoníaca. Antes de llegar a esa conclusión, es necesario descartar otras explicaciones, como una ilusión, un engaño o un problema psicológico o psiquiátrico.

Cómo investiga la Iglesia una supuesta aparición sobrenatural

El sacerdote explicó que la Iglesia Católica cuenta con procedimientos para analizar los testimonios de personas que aseguran haber visto a Jesús, a la Virgen, a algún santo o incluso al demonio.

Se trata de procesos largos y complejos que requieren la intervención de especialistas y peritos. En primer lugar, se busca determinar que no exista una mentira o un engaño y que la experiencia relatada no responda a una explicación psicológica o psiquiátrica.

Una vez agotadas esas instancias, la Iglesia puede avanzar con un análisis más profundo de los hechos, que incluye los antecedentes y los escritos de la persona involucrada, además de las consecuencias que la experiencia genera en la comunidad.

En relación con Francisco, el sacerdote hizo una distinción: se trató de una experiencia individual que el pontífice no había difundido públicamente durante su vida. La difusión de ese fragmento de su diario fue una decisión posterior del cardenal Fernández.

La verdadera acción del demonio: las tentaciones y la responsabilidad humana

Más allá de las apariciones y los relatos extraordinarios, el sacerdote puso el acento en lo que considera la forma más habitual de actuación del demonio: la tentación.

En ese punto, destacó que el papa Francisco solía advertir sobre la relación entre el mal, el ejercicio del poder y la soberbia. Según explicó, las personas que ocupan posiciones de autoridad pueden verse especialmente tentadas por el deseo de controlar a los demás y ejercer el poder de manera tiránica. "Lo más común es la tentación. Cada uno tiene tentaciones diferentes", señaló.

También rechazó la idea de que el demonio sea una metáfora literaria o una figura simbólica. Desde la doctrina católica, sostuvo, es un ser espiritual con inteligencia y voluntad libres que decidió actuar contra Dios y busca que las personas también se aparten de Él.

No obstante, hizo hincapié en que esto no significa que los seres humanos puedan desligarse de sus responsabilidades. La libertad y la capacidad de decidir son centrales en la concepción cristiana: el demonio puede tentar, pero son las personas las que toman sus propias decisiones.

En esa línea, explicó que el mal no debe entenderse como una idea abstracta, sino como una conducta que provoca daño a los demás y a quien la ejerce.

Al referirse a las expresiones de crueldad extrema, como las torturas, las violaciones o las masacres cometidas por pura crueldad, consideró que existen manifestaciones del mal que exceden lo que habitualmente se entiende como una reacción puramente humana.

Finalmente, consultado sobre si alguna vez había tenido una experiencia directa con el demonio, el sacerdote respondió que no. Sin embargo, reconoció haber conocido situaciones de una crueldad humana tan extrema que lo llevaron a preguntarse cómo una persona puede llegar a cometer semejantes actos.

Así, más allá de las experiencias extraordinarias que pueden despertar los relatos del papa Francisco, el sacerdote concluyó que el principal desafío no pasa por buscar apariciones demoníacas, sino por comprender cómo las decisiones cotidianas pueden acercar a las personas al bien o conducirlas hacia el mal.