Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

El 27 de enero se abrirán los sobres para construir los bloques B y C del Acueducto Santa Fe–Córdoba, una obra estratégica que abastecerá con agua potable a 83 localidades y beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes.

16 de noviembre 2025 · 09:35hs
Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

El Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba dio un nuevo paso decisivo: el 27 de enero se licitarán los bloques B y C, dos tramos clave que se suman al sector actualmente en construcción desde Coronda. La obra completa abastecerá con agua potable a 83 localidades de ambas provincias y mejorará la calidad de vida de 1,2 millones de habitantes.

El presupuesto oficial de los nuevos segmentos asciende a $165.723 millones, y forma parte del Plan de Grandes Acueductos de Santa Fe, diseñado también para reforzar el abastecimiento de agua en Córdoba, especialmente en épocas de sequía.

acueducto 3333
Santa Fe y C&oacute;rdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por m&aacute;s de $165 mil millones

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

Más de 110 kilómetros de obra y una red que avanza

Con la incorporación de estos tramos, la obra alcanzará 43 kilómetros de red troncal, que junto con los ramales proyectados superarán los 110 kilómetros. Una vez concluidos los bloques A, B y C, solo restará ejecutar el bloque D, que llegará hasta San Martín de las Escobas para completar la fase I del proyecto.

La etapa inicial del acueducto quedará finalizada cuando se conecte la toma de Coronda con el sistema de acueductos de San Francisco, en Córdoba.

Bloque por bloque: cómo avanza la obra

El Bloque A, en ejecución con financiamiento del Fondo Kuwaití por 50 millones de dólares, incluye:

  • La obra de toma sobre el río Coronda.

  • El acueducto de agua cruda y la planta potabilizadora.

  • 4.740 metros de acueducto troncal hasta la autopista AP-01.

  • Ramales de ingreso a Coronda y su centro de distribución.

El Bloque B, que será licitado, contempla:

  • La finalización de los ramales 1.0 y 1.1 hasta Barrancas.

  • El ramal 1.3 hacia Gessler.

  • 20,4 kilómetros de acueducto troncal hasta la Estación de Bombeo N.º 2.

  • Los centros de distribución de Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián y Barrancas.

    En total, sumará 44 kilómetros de ramales y 20 kilómetros de línea principal.

El Bloque C incluye:

  • La construcción de la Estación de Bombeo N.º 2.

  • 17,7 kilómetros de línea principal.

  • Los ramales 2.1, 2.2 y 2.3, que abastecerán a Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López, cada una con su centro de distribución.

Ambos bloques se ejecutarán con financiamiento del Fondo Saudí para el Desarrollo (FSD).

acueducto 222222
Santa Fe y C&oacute;rdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por m&aacute;s de $165 mil millones

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

Una obra que une dos provincias

Considerado uno de los proyectos hídricos más importantes del país, el Acueducto Biprovincial fortalece la integración entre Santa Fe y Córdoba, y se proyecta como una infraestructura clave para el desarrollo productivo, social y sanitario de toda la región centro.

Santa Fe acueducto interprovincial Córdoba
Noticias relacionadas
en vivo: segui el acto por el 452° aniversario de la fundacion de santa fe en cayasta

EN VIVO: seguí el acto por el 452° aniversario de la Fundación de Santa Fe en Cayastá

hay dos alertas vigentes este sabado en santa fe: uno por tormentas y otro por vientos fuertes

Hay dos alertas vigentes este sábado en Santa Fe: uno por tormentas y otro por vientos fuertes

La iniciativa busca generar entornos más tranquilos e inclusivos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del desarrollo

"Hora Silenciosa": de qué trata el proyecto que busca entornos más inclusivos en Santa Fe

Los daos de la inflación de octubre

Santa Fe: la suba de precios en alimentos y transporte empujaron la inflación de octubre al 2,7%

Lo último

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Último Momento
Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Gendarmería atrapó a los dos sospechosos que mataron a tiros a un hombre en Rosario: el arma usada había sido robada a un policía

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

Colón pone primera: quiénes son los jugadores que iniciarán la pretemporada

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Explosión e incendio en Ezeiza: la Justicia anticipó que los peritajes comenzarán el lunes

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Ovación
Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colón volvió a pelear hasta el final, pero sigue sin ganar en el arranque de la Liga Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Colapinto metió presión y pidió por el regreso del GP de Argentina

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

Madryn y Morón se juegan el pase a la final por el segundo ascenso

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

River se juega en su visita a Vélez un lugar en la Libertadores

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Boca quiere asegurarse el primer puesto de la zona A ante Tigre

Policiales
Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Escenario
Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus

Fiesta total: Gauchito Club se presentó en Tribus