El 27 de enero se abrirán los sobres para construir los bloques B y C del Acueducto Santa Fe–Córdoba, una obra estratégica que abastecerá con agua potable a 83 localidades y beneficiará a más de 1,2 millones de habitantes.

Santa Fe y Córdoba aceleran el Acueducto Biprovincial: licitan dos nuevos tramos por más de $165 mil millones

El Acueducto Biprovincial Santa Fe–Córdoba dio un nuevo paso decisivo : el 27 de enero se licitarán los bloques B y C , dos tramos clave que se suman al sector actualmente en construcción desde Coronda . La obra completa abastecerá con agua potable a 83 localidades de ambas provincias y mejorará la calidad de vida de 1,2 millones de habitantes .

El presupuesto oficial de los nuevos segmentos asciende a $165.723 millones , y forma parte del Plan de Grandes Acueductos de Santa Fe , diseñado también para reforzar el abastecimiento de agua en Córdoba, especialmente en épocas de sequía.

Más de 110 kilómetros de obra y una red que avanza

Con la incorporación de estos tramos, la obra alcanzará 43 kilómetros de red troncal, que junto con los ramales proyectados superarán los 110 kilómetros. Una vez concluidos los bloques A, B y C, solo restará ejecutar el bloque D, que llegará hasta San Martín de las Escobas para completar la fase I del proyecto.

La etapa inicial del acueducto quedará finalizada cuando se conecte la toma de Coronda con el sistema de acueductos de San Francisco, en Córdoba.

Bloque por bloque: cómo avanza la obra

El Bloque A, en ejecución con financiamiento del Fondo Kuwaití por 50 millones de dólares, incluye:

La obra de toma sobre el río Coronda.

El acueducto de agua cruda y la planta potabilizadora.

4.740 metros de acueducto troncal hasta la autopista AP-01.

Ramales de ingreso a Coronda y su centro de distribución.

El Bloque B, que será licitado, contempla:

La finalización de los ramales 1.0 y 1.1 hasta Barrancas .

El ramal 1.3 hacia Gessler .

20,4 kilómetros de acueducto troncal hasta la Estación de Bombeo N.º 2 .

Los centros de distribución de Arocena, Gessler, Larrechea, San Fabián y Barrancas. En total, sumará 44 kilómetros de ramales y 20 kilómetros de línea principal.

El Bloque C incluye:

La construcción de la Estación de Bombeo N.º 2 .

17,7 kilómetros de línea principal.

Los ramales 2.1, 2.2 y 2.3, que abastecerán a Loma Alta, Gálvez, San Eugenio, Campo Piaggio y López, cada una con su centro de distribución.

Ambos bloques se ejecutarán con financiamiento del Fondo Saudí para el Desarrollo (FSD).

Una obra que une dos provincias

Considerado uno de los proyectos hídricos más importantes del país, el Acueducto Biprovincial fortalece la integración entre Santa Fe y Córdoba, y se proyecta como una infraestructura clave para el desarrollo productivo, social y sanitario de toda la región centro.