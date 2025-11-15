Hay dos alertas vigentes este sábado en Santa Fe: uno por tormentas y otro por vientos fuertes

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente dos alertas para los departamentos La Capital (ciudad de Santa Fe) , San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe. Uno que comienza siendo amarillo, por tormentas fuertes , para la noche de hoy: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm , pudiendo ser superados de manera puntual".

Este mismo, para la madruga ya del domingo se transforma en naranja "el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente caída de granizo y r áfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , pudiendo ser superados de manera puntual".

En tanto el segundo alerta es amarillo y está vigente para la tarde del domingo y es por "fuertes vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 55 km/h y ráfagas que pueden superar los 75 km/h", informa el SMN

Pronóstico extendido

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL para la ciudad de Santa Fe, las condiciones son relativamente estables y se observa un mayor aporte de aire cálido y algo más húmedo a la región, con ascenso de las temperaturas, esta situación genera una tendencia gradual a inestabilizarse hacia últimas horas de la jornada de hoy o primeras de mañana, momento donde debería ingresar nuevamente un sistema frío de corta duración, lo que generaría posibles lluvias y tormentas aisladas, durante las primeras horas del domingo y luego suave descenso de los registros térmicos durante el domingo y el lunes.

Domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde y condiciones inestables y con tendencia a mejorar. Posibles lluvias de diversas intensidades, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos o tormentas aisladas. Temperaturas en gradual descenso: mínima 17° y máxima 25°. Vientos leves a moderados de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste, con ráfagas.

En tanto el lunes se espera una jornada con cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en descenso: mínima 15° y máxima 23°. Vientos leves del sector sur, rotando al oeste/suroeste.

Por último, martes con cielo despejado o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas mínimas con poco cambio, 16° y máximas en ascenso, 32°. Vientos moderados del sector noroeste.

