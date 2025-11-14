Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

"Hora Silenciosa": de qué trata el proyecto que busca entornos más inclusivos en Santa Fe

Tuvo media sanción en Diputados. La iniciativa busca facilitar la vida cotidiana de personas con determinados trastornos o hipersensibilidades en determinados entornos. Los antecedentes en el país

14 de noviembre 2025 · 13:11hs
La iniciativa busca generar entornos más tranquilos e inclusivos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del desarrollo

La iniciativa busca generar entornos más tranquilos e inclusivos para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del desarrollo

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio un paso significativo hacia la inclusión al otorgar media sanción al proyecto de ley que propone la implementación de la "hora silenciosa".

La iniciativa busca generar entornos más tranquilos y menos estresantes para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras condiciones del desarrollo que presentan hipersensibilidad sensorial.

El proyecto, impulsado por el diputado Dionisio Scarpin, será ahora elevado al Senado provincial para su tratamiento final. Se destacó el valor simbólico y el enorme impacto que una medida simple puede tener en la vida diaria de muchas familias.

Menos ruido y menos luz: las claves de la "hora silenciosa"

La "hora silenciosa" es un programa de adhesión voluntaria que promueve que establecimientos con alta afluencia de público, como supermercados, shoppings y grandes comercios, reduzcan los estímulos durante un lapso de tiempo definido, al menos dos veces por semana.

El mecanismo es sencillo y se centra en:

Reducción del volumen: bajar la música ambiental y suspender los anuncios por megafonía.

Atenuación lumínica: disminuir la intensidad de las luces y evitar el uso de pantallas digitales con movimientos o ruidos intensos.

Suspensión de ruidos: desactivar o atenuar pitidos y ruidos electrónicos de maquinarias, como las cajas de cobro.

El objetivo principal es que actividades cotidianas como "ir de compras o salir a un lugar público no sea una experiencia estresante, sino un momento posible para todos".

La inclusión, según el proyecto, también "se construye con gestos cotidianos" como bajar una música o apagar una pantalla.

Un proyecto con antecedentes en el país

Aunque es una novedad para la provincia de Santa Fe, la "hora silenciosa" ya es implementada con éxito en otras jurisdicciones y comercios de Argentina, demostrando su valor práctico y social.

Provincias como Salta, Río Negro, La Rioja, Tierra del Fuego, Mendoza y Misiones ya tienen leyes o avances legislativos que implementan medidas similares con el mismo fin.

También hay antecedentes privados, ya que cadenas de hipermercados como Carrefour lo implementaron desde 2018, en alianza con ONGs como APAdeA, para ofrecer un ambiente de compra más agradable a las personas con TEA y sus familias.

• LEER MÁS: Proponen multas de hasta $5,4 millones y trabajo comunitario a padres de alumnos que ejerzan bullying en las escuelas

Santa Fe Diputados TEA
