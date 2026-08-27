En la tercera edición del evento, que se realizará del 31 de agosto al 4 de septiembre, habrá 55 circuitos productivos por 15 departamentos. Las delegaciones llegarán desde más de 45 países y conocerán empresas de sectores estratégicos de la provincia.

Santa Fe Business Forum: más de 250 compradores internacionales recorrerán más de 160 empresas en 60 localidades

El Santa Fe Business Forum tendrá este año una fuerte presencia territorial: durante cinco días, 250 compradores internacionales recorrerán más de 160 empresas santafesinas , distribuidas en unas 60 localidades de 15 departamentos .

La tercera edición del evento se desarrollará entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre , con la Estación Fluvial de Rosario como sede central. En paralelo, el Gobierno provincial organizó 55 circuitos productivos para que las delegaciones extranjeras puedan conocer directamente las industrias y establecimientos que forman parte de la oferta exportable santafesina.

Los recorridos estarán acompañados por funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y fueron diseñados de acuerdo con los intereses comerciales y el perfil técnico de cada delegación. La propuesta apunta a que los compradores no solamente participen de reuniones de negocios, sino que también puedan conocer cómo trabajan las empresas y cuáles son sus capacidades productivas.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó justamente esa característica del encuentro. “Santa Fe es pionera en realizar una inversión de esta magnitud para desarrollar una ronda inversa de negocios; pero el Business Forum no se limita a generar reuniones comerciales”, afirmó.

Santa Fe Business Forum: más de 250 compradores internacionales recorrerán más de 160 empresas en 60 localidades

En ese sentido, explicó que uno de los objetivos es poner en valor los circuitos productivos de la provincia. “Buscamos que los compradores conozcan de primera mano dónde y cómo producen nuestras empresas, recorran sus establecimientos, conozcan sus procesos y puedan despejar dudas antes de avanzar en una operación”, señaló.

Más de 45 países y 1.000 empresas argentinas

La tercera edición del Santa Fe Business Forum contará con delegaciones provenientes de más de 45 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia y Medio Oriente.

Además de los compradores extranjeros, participarán 1.000 empresas argentinas, fondos de inversión y representantes diplomáticos. La agenda incluirá rondas de negocios, capacitaciones, charlas técnicas y presentaciones especiales.

La secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, sostuvo que el encuentro busca generar un vínculo directo entre las empresas locales y los mercados internacionales.

“Desde su primera edición, este evento busca fortalecer la articulación público-privada, generar negocios locales e internacionales, promover la inversión y visibilizar la capacidad de innovación del entramado productivo santafesino”, afirmó.

Según Losada, el foro también funciona como una herramienta para acortar los tiempos de vinculación comercial. “En estos tres años, se ha consolidado como un modelo provincial para conectar a nuestras firmas con el mundo y proyectar su talento en los mercados extranjeros”, agregó.

Qué empresas recorrerán los compradores

Los 55 circuitos productivos fueron organizados en diferentes mesas sectoriales para abarcar buena parte de las cadenas de valor que se desarrollan en Santa Fe.

En el sector agroalimentario, los visitantes podrán conocer tambos robotizados, plantas queseras, procesadoras de suero, establecimientos de mejora genética bovina y laboratorios veterinarios. También habrá recorridos por empresas vinculadas con legumbres, miel, bebidas y alimentos manufacturados, además de complejos dedicados al procesamiento de arroz y frutos secos.

El recorrido industrial incluirá empresas del sector metalmecánico, maquinaria agrícola, agropartes, equipamiento médico y tecnología odontológica.

También están contempladas firmas vinculadas con materiales para la construcción, calzado, muebles y textiles.

A esto se sumarán propuestas relacionadas con la economía del conocimiento y la sostenibilidad, con visitas a empresas de transición energética, biocombustibles, bioinsumos agrícolas, producción audiovisual y videojuegos.

El esquema también contempla espacios de vinculación para fondos de inversión y turismo de reuniones.

Una vidriera para la producción santafesina

Desde el Gobierno provincial plantean que el objetivo de los recorridos es que las empresas puedan mostrar sus productos y capacidades directamente ante potenciales compradores.

Puccini remarcó que el contacto presencial permite que los operadores extranjeros conozcan la calidad, la capacidad y el potencial de la producción santafesina antes de avanzar en una eventual operación comercial.

El funcionario también vinculó la iniciativa con una estrategia más amplia de internacionalización. “No se trata de una acción aislada, sino de una política sostenida para abrir mercados, fortalecer nuestros circuitos productivos y generar nuevas oportunidades para las empresas santafesinas”, sostuvo.

Así, la tercera edición del Santa Fe Business Forum tendrá como uno de sus principales movimientos fuera de su sede central en Rosario: las delegaciones internacionales recorrerán durante toda la semana distintos puntos de la provincia para conocer de primera mano el entramado productivo santafesino.