Califican de "ejemplar" la condena a Nicolás Mattioli: "Creemos que se hizo justicia"

El abogado de la familia de Claudia Decurges, Bruno Ruña , afirmó que la condena a Nicolás Mattioli de tres años de prisión condicional y siete de inhabilitación es “la mejor posible”, tras el siniestro vial en Santo Tomé donde la atropelló y mató.

Tras la condena a Nicolás Mattioli por la muerte de Claudia Laura Decurges en un siniestro vial ocurrido en Santo Tomé, el abogado querellante Bruno Rugna calificó el fallo como “ejemplar” y aseguró que la familia de la víctima quedó conforme con lo resuelto en el juicio abreviado.

“Nosotros creemos que se ha logrado una condena ejemplar”, sostuvo el letrado, quien acompañó la investigación desde el primer día y revisó personalmente las pericias técnicas, ya que también es perito en accidentología vial.

Sin agravantes y dentro del límite de velocidad

Rugna explicó que, a lo largo de la investigación encabezada por la fiscal Rosana Marcolini, se analizaron distintas hipótesis que podrían haber derivado en un agravamiento de la pena. Sin embargo, las pericias descartaron elementos que habilitaran una calificación más gravosa.

Según detalló, Mattioli circulaba a 53 kilómetros por hora, con un margen de error del 10%, lo que igualmente lo ubicaba por debajo del máximo permitido de 60 km/h en la zona. Además, no registró alcoholemia positiva ni consumo de estupefacientes.

El abogado también señaló que se investigó la situación de la licencia de conducir, dado que era de público conocimiento que el imputado presentaba una dificultad visual. “La Municipalidad respondió y presentó toda la documentación. Estaba en regla y estaba apto para conducir camionetas como la que manejaba”, explicó en declaraciones a la emisora LT10.

Ese punto —dijo— fue determinante para descartar la figura de dolo eventual. “Todas las hipótesis que podrían haber llevado hacia un homicidio doloso se fueron cayendo con el correr de la investigación. No obstante, mató a una persona”, subrayó.

Siete años sin conducir

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la inhabilitación para conducir por siete años, un plazo que la querella consideró clave.

Rugna reveló que la defensa pretendía una sanción menor —de cinco o seis años—, pero que la familia de la víctima no aceptó esa alternativa. “La familia de Claudia no esperaba menos de siete. Nosotros como querella tampoco accedimos”, afirmó.

En ese sentido, destacó que Mattioli entregó voluntariamente su licencia en la primera audiencia de 2024, por lo que el plazo de inhabilitación comenzó a computarse desde ese momento. “Ya tiene cumplido un poco más de un año”, precisó.

Prisión en suspenso y antecedentes

Respecto de los tres años de prisión condicional, el abogado explicó que el condenado no quedará detenido, pero que la pena implica antecedentes penales y consecuencias en caso de reincidencia.

“La gente tiene que saber que él no va a estar retenido. Le queda el antecedente penal y, si comete otro ilícito, deberá cumplir no solo la nueva pena sino también lo que reste de esta condena”, indicó.

Rugna consideró que, dentro del marco legal vigente y de las pruebas reunidas, se alcanzó el máximo resultado posible. “Nada va a devolver la vida de Claudia, que fue arrebatada porque él literalmente no la vio. Pero creemos que, dentro de lo que era posible, hemos logrado la mejor condena”, concluyó.

La sentencia, homologada en un procedimiento abreviado, cerró el proceso judicial por el siniestro que ocurrió en septiembre de 2024 en Santo Tomé y que terminó con la muerte de la ciclista tras ser embestida desde atrás por la camioneta conducida por Mattioli.