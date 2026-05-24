El menor fue trasladado de urgencia desde Santo Tomé tras sufrir una broncoaspiración. En el efector detectaron lesiones en la piel, escoriaciones y ampollas . El fiscal en turno ordenó la detención de los padres y la Secretaría de la Niñez intervino para resguardar a otros tres hermanos.

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Un bebé de siete meses se encuentra internado en la Sala de Cuidados Intermedios del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, donde evoluciona de forma estable tras haber ingresado en grave estado desde la vecina ciudad de Santo Tomé .

Detrás de la emergencia médica, la Justicia de Santa Fe y los organismos de protección de la infancia activaron un protocolo urgente ante la detección de severos indicadores de vulnerabilidad y presunto maltrato intrafamiliar.

De acuerdo con el último parte médico emitido por las autoridades del efector público santafesino, el lactante —quien cuenta con antecedentes de internación en el Servicio de Neonatología— ingresó con un cuadro agudo de cianosis (coloración azulada en la piel por falta de oxígeno) y severa dificultad respiratoria.

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Auxilio policial y sospechas médicas

La secuencia se inició durante la madrugada del viernes cuando el padre del niño se presentó de forma desesperada en una dependencia policial santotomesina con la criatura en brazos, asegurando que el menor “se había ahogado” mientras tomaba la mamadera.

Ante la gravedad del cuadro visualizado por la guardia policial —el bebé estaba morado y no emitía llanto—, los efectivos iniciaron maniobras mecánicas de reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron de urgencia en un móvil hacia el Samco local.

Tras las primeras atenciones, los profesionales del efector santotomesino estabilizaron al paciente, diagnosticaron una broncoaspiración y ordenaron su inmediata derivación de complejidad al Hospital Alassia. Fue allí donde los pediatras, al realizar una revisión minuciosa en la sala de guardia, encendieron las alarmas al constatar:

Múltiples lesiones en diferentes capas de la piel.

Escoriaciones difusas.

Ampollas de origen dudoso en la zona perianal y del pañal.

Padres detenidos e intervención de Niñez

Al tomar conocimiento del cuadro clínico y del informe de sospecha de vulneración de derechos emitido por los médicos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación interviniente ordenó la inmediata detención preventiva de la pareja en el marco del inicio de la investigación penal.

En paralelo, y ante la gravedad del contexto socio-familiar, se dispuso la intervención de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia. Un equipo de trabajadores sociales y psicólogos se constituyó en la vivienda familiar de Santo Tomé para aplicar medidas de protección excepcional sobre otros tres menores de edad (hermanos del bebé internado) que se encontraban en el lugar, quienes quedaron bajo resguardo institucional mientras se define su situación legal.

Por estas horas, el Servicio Social del Hospital Alassia mantiene un seguimiento interdisciplinario diario sobre la evolución del lactante, cuyos informes periciales serán claves para la audiencia imputativa de los progenitores.