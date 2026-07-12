El Seom bajo la lupa en el Puerto de Santa Fe: vecinos denuncian un "laberinto de dársenas" que complica la circulación y exigen respuestas

Residentes de la zona aseguran que la implementación del sistema de estacionamiento medido modificó la fisonomía del barrio y generó problemas de circulación. Presentaron reclamos ante el Municipio, el Concejo y el Ente Portuario, pero afirman que todavía no recibieron respuestas.

Vecinos denuncian: El Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (Seom) en el Puerto de Santa Fe generó un "laberinto de dársenas".

La implementación del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal ( Seom ) en la ciudad de Santa Fe sumó un nuevo foco de conflicto. Vecinos de la zona del Puerto denunciaron presuntas irregularidades en la señalización de las dársenas y cuestionaron la falta de respuestas por parte de las autoridades.

Los reclamos apuntan principalmente a la ubicación de algunos espacios de estacionamiento demarcados sobre veredas y en sectores donde, según los residentes, se dificulta la circulación vehicular y peatonal.

“Lo que han hecho en el puerto es realmente irrisorio, no hubo una planificación. Si el objetivo era ordenar, han hecho exactamente todo lo contrario”, expresó Carina Fissore, vecina de la zona, en diálogo con VEO Noticias.

Dársenas sobre veredas y problemas de circulación

Uno de los puntos señalados por los vecinos se encuentra frente al Molino Marconetti, donde aseguran que se pintaron espacios numerados de estacionamiento sobre sectores destinados al tránsito peatonal.

“Esta es la vereda por donde camina la gente, donde están los niños, y tenemos dársenas numeradas pintadas sobre la vereda”, cuestionó Fissore.

José Busiemi

Además, los residentes advirtieron sobre situaciones similares en calles del sector portuario. Según explicaron, en 1° Enero se delimitaron espacios de estacionamiento en ambas manos de una arteria que consideran angosta para soportar esa disposición.

Otro de los puntos de conflicto es calle Rosaura Schweizer, una de las principales vías de salida del Puerto. Allí, los vecinos sostienen que se marcaron dársenas en sectores que afectan la circulación.

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“Hicieron dársenas en la mitad de la calle. Venía en auto y había un solo vehículo parado y parecía que alguien había dejado el auto en el medio de la calle, pero no: estaba bien estacionado porque había una dársena pintada”, relató la vecina.

Reclamos al Municipio y advertencias por las multas

Ante esta situación, los vecinos comenzaron a organizarse y presentaron notas con firmas ante la Municipalidad de Santa Fe, el Concejo Municipal y el Ente Portuario para plantear sus cuestionamientos.

Según indicaron, hasta el momento no recibieron respuestas oficiales ni fueron convocados para analizar posibles modificaciones.

“Desde la Municipalidad, cero respuesta. Nadie se ha contactado con nosotros para tratar de dar una solución. Desde el Ente Portuario tampoco”, afirmó Fissore.

En paralelo, señalaron que mantuvieron encuentros con concejales de distintos bloques, quienes expresaron cuestionamientos sobre la forma en que se implementó el sistema en la zona.

La preocupación aumentó entre los residentes luego de que los inspectores municipales comenzaran a recorrer el sector y aplicar sanciones a vehículos estacionados.

“Ya han comenzado a pasar los inspectores y se están colocando multas aquí en la zona del puerto. Ahora la gente comienza a preocuparse un poco más porque ya está el hecho palpable de la sanción”, indicaron.

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El reclamo por el aumento del estacionamiento medido

Los vecinos del Puerto remarcaron que el conflicto no se limita únicamente a la señalización de las dársenas, sino también al incremento en el costo del Seom.

“El Seom en Santa Fe afecta a todos los santafesinos porque aumentó un 300% el valor del servicio. Eso aniquila el bolsillo y la economía del ciudadano que tiene que pagar fortunas para estacionar en la calle”, cuestionó Fissore.

Además, señalaron que el reclamo se replica en otros sectores de la ciudad, como Candioti Sur, donde vecinos también comenzaron a reunir firmas y solicitar respuestas ante los cambios en el sistema.

Mientras continúan los planteos, los residentes del Puerto sostienen que buscan preservar el perfil residencial y turístico del barrio y reclaman una revisión de la implementación del estacionamiento medido en la zona.