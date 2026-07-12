Santa Fe vivió un fin de semana XXL récord: más de 300.000 personas participaron de actividades y el turismo generó $16.200 millones

El feriado por el Día de la Independencia y el inicio de las vacaciones de invierno impulsaron el movimiento turístico en toda la provincia. Hubo más de 75 eventos, un impacto económico superior a $16.200 millones y una ocupación hotelera promedio del 51%.

La provincia de Santa Fe cerró un balance altamente positivo durante el fin de semana largo por el Día de la Independencia , que coincidió con el inicio de las vacaciones de invierno . Según datos oficiales, más de 300.000 personas participaron de las actividades organizadas en distintos puntos del territorio provincial, mientras que el movimiento turístico generó un impacto económico superior a los $16.200 millones .

De acuerdo con el relevamiento del Observatorio Turístico Provincial , entre el 9 y el 12 de julio arribaron a Santa Fe 77.500 visitantes , de los cuales 24.300 fueron turistas que permanecieron en promedio 2,7 noches , mientras que 53.200 fueron excursionistas que realizaron visitas durante el día.

Además, el gasto diario promedio por turista alcanzó los $152.300, en tanto que la ocupación hotelera se ubicó en un promedio del 51% en toda la provincia.

Finde XXL en la ciudad de Santa Fe gentileza

Más de 75 eventos impulsaron el turismo en Santa Fe

Las cifras fueron impulsadas por una agenda que incluyó más de 75 propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y recreativas, distribuidas en el norte, centro, sur, Rosario y la ciudad de Santa Fe.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, destacó que los resultados reflejan el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado.

"Santa Fe demuestra que cuando el Estado trabaja junto a municipios, comunas y el sector privado se generan oportunidades para el turismo, el comercio y el empleo. Este fin de semana largo es muestra de una provincia que tiene propuestas durante todo el año y que se consolida como motor de desarrollo federal", sostuvo el funcionario.

Santa Fe capital fue uno de los principales polos de convocatoria

En la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana, más de 110.000 personas participaron de "Viví el 9 de Julio en Aristóbulo", que se convirtió en el evento con mayor convocatoria del fin de semana y marcó un récord de asistencia.

La agenda también incluyó propuestas como La Diseña en la Estación Belgrano, el XII Campeonato Argentino de Maxibásquet Femenino y la Mega Feria 50 Emprendedores, que atrajeron tanto a vecinos como a visitantes.

En tanto, en Rosario se desarrolló una intensa programación destinada a las familias bajo la propuesta "Finde XXL para Jugar y Crear", con actividades en el Tríptico de la Infancia, espectáculos de Topa, Canticuénticos, Pequeño Pez, Los Raviolis y otros artistas infantiles.

Fiestas populares y gastronomía en toda la provincia

El movimiento turístico también se reflejó en numerosas localidades del interior.

En el centro santafesino se destacaron la Fiesta Provincial del Cerdo a la Estaca en Llambi Campbell, la Fiesta Provincial del Capelettín en Colonia Aldao, el Encuentro de Asado a la Estaca en Gálvez y el Certamen Argentino de Motociclismo en Centeno.

En el sur provincial hubo una importante convocatoria en el Festival de Asadores a la Estaca de Pueblo Esther, el concurso gastronómico de Ibarlucea, la Fiesta Criolla Tradicionalista de Luis Palacios y la Maratón Capital del Durazno en Pavón Arriba.

Mientras tanto, el norte santafesino reunió a más de 50.000 personas en eventos vinculados con la pesca deportiva, las tradiciones rurales y las fiestas populares. Entre las celebraciones más convocantes estuvieron la Fiesta Nacional y Provincial de la Pesca del Amarillo en Helvecia, el Festival Provincial del Ternero en Villa Minetti, la Fiesta de las Colectividades en Ceres, la Fiesta del Salame en Avellaneda y el Festival de Jineteada en Villa Trinidad.

Continúan las actividades por las vacaciones de invierno

La secretaria de Turismo provincial, Marcela Aeberhard, destacó que los resultados trascienden las estadísticas y representan un beneficio para las economías regionales.

"Los números hablan por sí solos, pero detrás de cada cifra hay familias que trabajan, localidades que se fortalecen y una provincia que se muestra al país con orgullo", expresó.

Desde el Gobierno provincial adelantaron que el programa "Vacaciones Copadas" continuará hasta el 19 de julio, con más de 150 actividades gratuitas distribuidas en todo el territorio santafesino. La propuesta incluye espectáculos, recorridos turísticos, ferias, muestras y actividades recreativas con el objetivo de fortalecer el turismo de cercanía, dinamizar el consumo y potenciar las economías regionales durante el receso invernal.

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