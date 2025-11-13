Uno Santa Fe | Santa Fe | inscripciones

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

A partir del 15 de noviembre estarán abiertas las inscripciones para estudiar en la modalidad a distancia de la UNL

13 de noviembre 2025 · 13:29hs
La UNL abre las inscripciones para las carreras a distancia

La UNL abre las inscripciones para las carreras a distancia

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inicia un nuevo período de inscripciones para sus carreras a distancia. Desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, los interesados podrán realizar el trámite de manera completamente online a través del portal www.unlvirtual.edu.ar.

En esta nueva convocatoria, UNL Virtual ofrece una amplia propuesta académica de pregrado y grado en distintas áreas del conocimiento. Con más de dos décadas de experiencia en educación a distancia, la UNL garantiza calidad, acompañamiento y flexibilidad para quienes eligen estudiar en esta modalidad.

UNL carreras a distancia inscripciones académica 1

Proceso de inscripción y admisión en la UNL

El proceso de ingreso a las carreras a distancia de la Universidad Nacional del Litoral se realiza de manera completamente online a través del portal UNLVirtual.

Para concretar la inscripción y comenzar a formar parte de esta comunidad de aprendizaje, es importante seguir los siguientes pasos:

1. Elegir la propuesta académica

UNL Virtual ofrece más de 30 opciones de formación en distintas áreas del conocimiento: cursos de formación profesional, el ciclo inicial de Abogacía, tecnicaturas universitarias, ciclos de complementación curricular y diplomaturas en modalidad a distancia.

2. Completar el formulario de inscripción online

Ingresar a www.unlvirtual.edu.ar y acceder al formulario de inscripción disponible en el portal. Allí se deberán registrar los datos personales y seleccionar la carrera o propuesta de interés.

Para validar la inscripción, es necesario completar todos los campos y seleccionar “Finalizar”.

El período de inscripción se extiende del 15 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

3. Presentar la documentación requerida

Una vez finalizado el formulario, se deberá avanzar con las gestiones administrativas y académicas:

Cargar en la sección “Legajo Digital” la documentación solicitada (DNI, constancia de Cuil y título secundario o constancia de trámite).

Completar el formulario SUR I, con datos estadísticos de carácter obligatorio.

Abonar los gastos administrativos de inscripción correspondientes.

4. Ingreso al Campus Virtual

Al concluir la inscripción, los aspirantes podrán acceder al Ambiente de Atención al Aspirante dentro del Campus Virtual. Allí encontrarán toda la información necesaria para acompañar su proceso de admisión, así como el acompañamiento de tutores que los orientarán en cada etapa.

Compromiso sostenido

Con más de 20 años de trayectoria en educación a distancia, la UNL consolida su compromiso con una formación universitaria pública, inclusiva y de calidad, brindando oportunidades de estudio a personas de todo el país y la región.

A través de UNL Virtual, la Universidad continúa ampliando sus fronteras y acompañando a cada estudiante en la construcción de su futuro académico y profesional.

inscripciones UNL Universidad Nacional del Litoral carreras carreras a distancia académica
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Jueves con sol y una sorpresiva neblina en la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Proyectos en el Concejo. Buscan introducir cambios en la ordenanza para darle sustentabilidad a taxis y remises con menos burocracia y más licencias.

Proponen cambios claves en la ordenanza para aliviar la crisis de taxis y remises en Santa Fe

Locales comerciales en peatonal San Martín.

Temu y Shein: el desembarco de las plataformas chinas que desafía al comercio santafesino

Lo último

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Último Momento
Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Mataron a Acaí, la yaguareté que era buscada en Chaco: localizaron su collar satelital y se confirmó su muerte

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Feriados 2026 en Argentina: venció el plazo para definir el calendario y aún no está anunciado

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Se abren las inscripciones a las carreras a distancia de la UNL

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Arcor sufrió un derrumbe millonario de sus ganancias por la caída del consumo

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Ovación
El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

El director deportivo que estaría en la mira de la lista Tradición Sabalera

Marcos Díaz: Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla

Marcos Díaz: "Me tienen cansado los guapos detrás de una pantalla"

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Se presentó oficialmente una nueva edición del Seven de la República

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Colón se renueva en la Liga Argentina y apunta a su primer triunfo en La Rioja

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.