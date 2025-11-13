Uno Santa Fe | Santa Fe | estacionamiento

Buscan ampliar el estacionamiento en ambas manos en calles paralelas y transversales a Aristóbulo del Valle

La propuesta aprobada por el Concejo Municipal plantea que el Ejecutivo evalúe la medida en un radio de 300 metros entre el Puente Negro y Galicia, y hacia el norte. La iniciativa surge de los comerciantes de la zona.

13 de noviembre 2025 · 15:24hs
En la sesión de este jueves, el Concejo Municipal aprobó un proyecto que solicita al Ejecutivo evaluar la posibilidad de habilitar el estacionamiento vehicular en ambas manos en las inmediaciones de avenida Aristóbulo del Valle.

La propuesta abarca las calles paralelas y transversales a la arteria principal, en un radio de 300 metros, tanto en el tramo comprendido entre el Puente Negro y Galicia como hacia el norte de la ciudad.

La iniciativa fue impulsada por la Asociación de Comerciantes de Aristóbulo del Valle, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y el ordenamiento urbano en una zona que se encuentra atravesando un proceso de renovación.

En el marco del programa “Acuerdo Capital”, la provincia de Santa Fe y el municipio llevan adelante obras de puesta en valor del cantero central y mejoras hídricas sobre avenida Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Gorriti.

La concejala Silvina Cian, quien acompañó la propuesta, destacó que la medida apunta a “distribuir de manera más equilibrada la demanda de estacionamiento, agilizar el flujo vehicular y brindar mayor comodidad a quienes concurren a los comercios de la zona, sin afectar significativamente la circulación”.

Además, la edila recordó que el estacionamiento en doble mano ya se encuentra habilitado en algunas calles cercanas al tramo que va del Puente Negro a Galicia.

Este proyecto de factibilidad busca incrementar los espacios disponibles y extenderlos hacia el norte, acompañando el crecimiento urbano y la renovación integral de la zona”, sostuvo.

