Colón (SF) y Colón (SJ), la gran final de la Copa de Oro en la Senior

Colón (SF) le ganó el clásico a Unión y jugará ante Colón (SJ), que dejó en el camino en los penales a Gimnasia. Hay final en la Senior.

13 de noviembre 2025 · 14:58hs
El Torneo Clausura “Nery Alberto Pumpido” de la Liga Santafesina Senior ya tiene definidos a los protagonistas de la gran final de la Copa de Oro, y será con un cruce de peso histórico: Colón de Santa Fe se medirá ante Colón de San Justo, luego de unas semifinales vibrantes disputadas entre lunes y martes por la noche.

En el predio rojinegro, Colón superó a Unión en una edición más del clásico santafesino, esta vez en versión Senior, por 3 a 2, con goles de Jorge Marchini, Norberto Sueldo y Rodrigo Cariaga. Para el Tatengue descontaron Martín Sánchez y Lucas Antúnez, en un partido que mantuvo la rivalidad y la intensidad de siempre, incluso en el fútbol de veteranos.

El otro finalista será Colón de San Justo, que logró una clasificación heroica ante Gimnasia y Esgrima, tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario —con goles de Roberto Sottaz para el Mensana y Fernando Moreira para los sanjustinos— y ganar luego 4 a 3 en la tanda de penales, asegurando su lugar en la definición.

De esta manera, la Copa de Oro tendrá una final con sabor rojinegro entre dos equipos que comparten historia, nombre y colores, pero representan distintas ciudades y generaciones del fútbol liguista.

Resultados en las demás copas

Copa de Plata

  • Ciclón Norte derrotó 2 a 1 a Los Canarios con doblete de Leonardo Duarte, y espera rival.

  • El duelo entre Atenas y Los Juveniles fue suspendido por un corte en el suministro eléctrico y deberá reprogramarse.

Copa de Bronce

  • Deportivo Agua venció a Nuevo Horizonte por 5 a 4 en los penales, tras igualar 1 a 1 (goles de Emilio Guanez y Walter Ojeda).

  • El encuentro entre Sportivo Guadalupe y Newell’s Old Boys fue interrumpido a los 14 minutos del primer tiempo debido a las inclemencias del tiempo.

Colón Senior Liga Santafesina
