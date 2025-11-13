Jueves con sol y una sorpresiva neblina en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, niebla y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.2º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región que las condiciones mejoran con el ingreso de aire relativamente frío, no obstante ello, esta mejoría no debería mantenerse en el tiempo debido a la pérdida de efectividad del sistema y con ello permitiendo nuevamente un aporte sostenido de aire cálido y húmedo el cual debería generar una tendencia a que las condiciones desmejoren gradualmente hacia el fin de semana , con ascenso gradual de las temperaturas a partir de la tarde de hoy y posibilidad de lluvias de diversas intensidades hacía últimas horas del sábado y primeras del domingo , las cuales podrían extenderse durante la mañana, mejorando luego gradualmente hacia la tarde/noche

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 16º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

Para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 18º y máxima 34º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones inestables y mejorando gradualmente durante el transcurso del día con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y en suave descenso de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur.

