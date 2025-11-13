Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Jueves con sol y una sorpresiva neblina en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

13 de noviembre 2025 · 07:42hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo soleado, niebla y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 16.2º y se espera que la máxima alcance los 26º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa en la región que las condiciones mejoran con el ingreso de aire relativamente frío, no obstante ello, esta mejoría no debería mantenerse en el tiempo debido a la pérdida de efectividad del sistema y con ello permitiendo nuevamente un aporte sostenido de aire cálido y húmedo el cual debería generar una tendencia a que las condiciones desmejoren gradualmente hacia el fin de semana, con ascenso gradual de las temperaturas a partir de la tarde de hoy y posibilidad de lluvias de diversas intensidades hacía últimas horas del sábado y primeras del domingo, las cuales podrían extenderse durante la mañana, mejorando luego gradualmente hacia la tarde/noche

En tanto el viernes se espera una jornada con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas en gradual ascenso: mínima 16º y máxima 29º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

Para el fin de semana se espera un sábado con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del día. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 18º y máxima 34º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último domingo con cielo cubierto a parcialmente cubierto, con tendencia a despejarse hacia la tarde/noche o la noche. Condiciones inestables y mejorando gradualmente durante el transcurso del día con temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y en suave descenso de las máximas, 30º. Vientos leves a moderados de direcciones variables, cambiando a moderados del sector sur.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

