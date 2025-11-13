La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento, mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 13 de noviembre en SANTA FE, MONTE VERA Y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este jueves
Corresponden al jueves 13 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Monte Vera y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 12 en la zona de:
-Teniente Loza, 12 de Octubre, Bernard y Chaco
- Gorriti, Don Guanella, Diagonal Santa Fe y Troncoso
- Blas Parera, Beruti, Regimiento 12 de Infantería y Diagonal Santa Fe
- Blas Parera, Beruti, Azopardo y Piedrabuena
- Padre Genesio, Castelli, Gaboto y Pasaje Santa Fe
• 11 a 13 en la zona de: Obispo Boneo, Pasaje Vías, Padre Genesio y Santiago de Chile
MONTE VERA
• 6.30 a 9.30 en la zona de: Zona rural norte de Monte Vera. Estación Ascochinga. Zona rural sur de Arroyo Aguiar
ARROYO LEYES
• 10 a 14 en la zona de: RP1 desde calle 100 a 130 hacia ambos lados de la ruta
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
