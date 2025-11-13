Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Corresponden al jueves 13 de noviembre para distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Monte Vera y Arroyo Leyes

13 de noviembre 2025 · 07:05hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por maniobras de reconfiguración, mantenimiento, mantenimiento de subestación y despeje de electroductos, interrumpirá el servicio este jueves 13 de noviembre en SANTA FE, MONTE VERA Y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de:

-Teniente Loza, 12 de Octubre, Bernard y Chaco

- Gorriti, Don Guanella, Diagonal Santa Fe y Troncoso

- Blas Parera, Beruti, Regimiento 12 de Infantería y Diagonal Santa Fe

- Blas Parera, Beruti, Azopardo y Piedrabuena

- Padre Genesio, Castelli, Gaboto y Pasaje Santa Fe

• 11 a 13 en la zona de: Obispo Boneo, Pasaje Vías, Padre Genesio y Santiago de Chile

MONTE VERA

• 6.30 a 9.30 en la zona de: Zona rural norte de Monte Vera. Estación Ascochinga. Zona rural sur de Arroyo Aguiar

ARROYO LEYES

• 10 a 14 en la zona de: RP1 desde calle 100 a 130 hacia ambos lados de la ruta

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Monte Vera Arroyo Leyes
