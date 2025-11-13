Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

El entrenador sabalero suena con fuerza en el club manabita, que busca reemplazante para Patricio Urrutia tras una histórica goleada

13 de noviembre 2025
Colón, atento: en Ecuador se insiste con el interés de Delfín por Medrán

El nombre de Ezequiel Medrán, actual técnico de Colón, volvió a aparecer con fuerza en el fútbol de Ecuador. En las últimas horas, distintos medios de ese país confirmaron que el Delfín Sporting Club mantiene entre sus principales opciones al entrenador argentino para suceder a Patricio Urrutia, quien renunció tras la durísima caída por 8 a 0 ante Aucas en Quito.

Lo que se dice en Ecuador sobre Medrán

Según informó El Diario de Ecuador, el conjunto de Manta analiza a dos candidatos argentinos para el cargo: Medrán y Juan Zubeldía, y el anuncio oficial se realizaría durante la próxima semana. Mientras tanto, el preparador físico Joni Acosta asumió de manera interina la conducción del equipo, que busca cerrar de la mejor manera la Liga Ecuabet 2025 y planificar la próxima temporada.

La dirigencia del Delfín SC, golpeada por la mayor goleada sufrida en lo que va del siglo en el fútbol ecuatoriano, prioriza un perfil joven, con intensidad y proyección, características que se ajustan a la propuesta de Medrán, quien —según medios locales— “es una de las principales alternativas” para el cargo.

El entrenador tiene contrato vigente con Colón hasta diciembre de 2026, pero su futuro podría depender del resultado de las elecciones que el club santafesino celebrará el 30 de noviembre. El propio Medrán aguarda por ese proceso institucional para conocer si la nueva dirigencia lo mantendrá al frente del plantel profesional o si deberá buscar nuevos horizontes.

Medrán, el perfil que busca Delfín

El periodista Ligner Mendoza indicó que la directiva del Delfín “quiere definir cuanto antes al reemplazante de Urrutia” y que la elección apunta “a un técnico argentino con experiencia en ligas competitivas”. En tanto, Ramón Morales, otro periodista deportivo ecuatoriano, señaló que “Medrán encaja en el perfil de reconstrucción y desarrollo de proyecto que busca el club manabita”.

Por su parte, Ecuador Comunicación amplió que el ciclo de Urrutia terminó tras una serie de malos resultados y que el club ya analiza variantes para relanzar su estructura deportiva. Delfín SC, actualmente en los últimos puestos del segundo sextangular, pretende cerrar el año con estabilidad y comenzar a delinear la temporada 2026.

Mientras tanto, en Santa Fe, Medrán mantiene la cabeza puesta en Colón y en la próxima temporada, aunque no es ajeno al creciente interés que llega desde Ecuador. Su nombre vuelve a circular fuera del país, justo en un momento en que su futuro dentro del Sabalero también podría definirse en las urnas.

