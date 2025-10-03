Se distribuyeron un millón de chapas patentes: cerca de 300.000 llegaron a la provincia de Santa Fe

Aunque Nación aseguró que el stock de patentes quedó regularizado, aún hay autos y motos que circulan con papeles provisorios. En Santa Fe, advierten sobre sanciones y recuerda los canales para consultar por la chapa definitiva

El Gobierno Nacional confirmó que la entrega de chapas patentes en todo el país ya está normalizada . Sin embargo, todavía pueden verse vehículos circulando con las patentes provisorias de papel , lo que genera preocupación en las autoridades de control vial.

El secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) , Carlos Torres, explicó que la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad del Automotor informó la distribución de cerca de un millón de chapas patentes en el país , de las cuales unas 300.000 fueron destinadas a la provincia de Santa Fe .

“Si bien vemos una mejora, todavía hay vehículos que circulan con la numeración provisoria. Eso demuestra que el problema no está del todo resuelto, aunque la Nación informó que ya se regularizó la provisión”, señaló Torres a LT10.

Qué pasa con los autos que aún tienen patentes provisorias

El funcionario indicó que quienes circulen con el papel en la luneta o parabrisas están habilitados para transitar hasta que reciban su chapa definitiva. Pero advirtió que no se puede circular sin identificación alguna. “Cuando la persona va a retirar la chapa patente definitiva, le retienen el papel provisorio. Si en un control detectamos que el vehículo no tiene ninguna identificación, se labra un acta de infracción y se procede a la retención del automóvil o motocicleta”, explicó.

Torres precisó que la sanción por circular sin chapa patente ronda las 300 unidades fijas, monto que se actualiza mensualmente según el valor del litro de nafta (según los datos del gobierno provincial al mes de septiembre la UF = $ 731,50). Esto significa un costo elevado para el infractor, lo que refuerza el llamado de las autoridades a regularizar la situación cuanto antes.

Dónde consultar por la patente definitiva

Desde la APSV recordaron que quienes aún tengan patentes provisorias pueden:

-Consultar en las concesionarias de autos.

-Acercarse a los Registros del Automotor.

-Realizar la consulta online en la página oficial de la DNRPA.

Finalmente, Torres subrayó que es fundamental que los conductores retiren sus chapas y las coloquen en los vehículos. Además de evitar multas, esto impide que algunos aprovechen la falta de dominio definitivo para evadir controles automatizados de velocidad y otras infracciones.

