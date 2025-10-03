Niño de tres años herido con un balín en la cabeza: le quitaron el respirador pero su estado sigue siendo delicado

Bastián Orellana, que fue herido mientras jugaba en su casa de Coronel Dorrego, presentó una leve mejoría pero los especialistas monitorean su evolución.

Un niño de tres años , identificado como Bastián Orellana , continúa internado en el hospital de niños Orlando Alassia tras haber recibido el pasado domingo un impacto de balín de plomo en la cabeza , disparado presuntamente con un rifle de aire comprimido en una vivienda de barrio Coronel Dorrego , en la ciudad de Santa Fe .

El director del nosocomio, Pablo Ledesma , confirmó que el menor lleva cinco días en terapia intensiva y que, en las últimas 24 horas, fue extubado y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica .

Pese a esta leve mejoría, aclaró que el estado del niño continúa siendo crítico y delicado, por lo que se espera su evolución clínica en los próximos días.

Cómo ocurrió el hecho

El episodio sucedió el domingo 28 de septiembre por la tarde, en una vivienda de calle Sarmiento al 8000, cuando el pequeño jugaba con sus primitos. Según relataron familiares, al escucharlo llorar ingresaron a la habitación y lo encontraron herido.

De inmediato lo trasladaron en un auto particular al Hospital Iturraspe, donde estudios médicos confirmaron que el proyectil estaba alojado en su cráneo. Desde allí, fue derivado de urgencia al Alassia, con un operativo especial de ambulancia y sirenas abiertas.

Investigación judicial

La Policía de Santa Fe informó al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó la aplicación del protocolo judicial correspondiente. La causa sigue en etapa de investigación, con peritajes balísticos, entrevistas al entorno familiar y recolección de pruebas. Hasta el momento, no se registran detenidos ni imputaciones.

• LEER MÁS: El estado de salud del niño de tres años herido con un balín en la cabeza tras la cirugía de urgencia