Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

El pozo de la modalidad “Siempre Sale” quedó en manos de un único apostador que todavía no reclamó el premio. Si no presenta el ticket, lo pierde

20 de noviembre 2025 · 14:57hs
Se ganó 20 millones de pesos en el Quini 6 y no fue a retirar el premio: lo buscan por todos lados

La ciudad cordobesa de Alta Gracia vive por estas horas una mezcla de expectativa e incertidumbre: un apostador se llevó un premio millonario en la modalidad “Siempre Sale” del Quini 6, pero todavía no se presentó a cobrarlo. El monto asciende a $ 20.147.344..

La jugada ganadora fue realizada en la Agencia Oficial 2487, conocida popularmente como “El Gato Quiniela”, ubicada sobre avenida Yrigoyen 1799. Apenas se conoció el resultado, los dueños del local colocaron un cartel en la vidriera para advertir que buscan al afortunado. El anuncio no pasó desapercibido: los vecinos se detienen para mirar, comentan, especulan y preguntan si el ganador podría ser alguien del barrio.

Un premio que sí o sí debía salir

El pozo pertenece a la modalidad “Siempre Sale”, una de las más populares del Quini 6, que garantiza que el premio se reparta incluso si nadie acierta los seis números exactos. En este caso, hubo un solo apostador favorecido, lo que explica el abultado monto.

El Quini 6, administrado por la Lotería de Santa Fe, se sortea dos veces por semana y convoca a miles de jugadores en todo el país. La modalidad “Siempre Sale” suele ser una de las más elegidas por ofrecer mayores probabilidades de premio, aunque no siempre con cifras tan altas como la del sorteo del miércoles 19 de noviembre (número 3.323).

Una carrera contra el tiempo

Aunque el pozo haya sido adjudicado, el ganador podría perderlo si no cumple con un requisito clave: presentarse dentro de los 15 días corridos con el ticket físico para validar la jugada. Si no lo hace, el premio caducará, tal como establecen las reglas oficiales del juego.

Por ahora, nadie se acercó a la agencia ni se comunicó con Lotería. En el barrio, sin embargo, abundan los comentarios: algunos creen que el ticket podría estar extraviado; otros suponen que el ganador no se dio cuenta de que acertó; y no falta quien imagina que solo está esperando el momento justo para aparecer.

Mientras tanto, “El Gato Quiniela” luce el cartel que todos miran de reojo: “Se busca al ganador”. Y en Alta Gracia crece la pregunta que recorre cada conversación: ¿Dónde está el nuevo millonario del Quini 6?

Quini 6 premio
El rector de la Universidad Católica de Santa Fe junto al Papa León XIV: saludo afectuoso y un regalo especial

