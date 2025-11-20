Uno Santa Fe | Colón | Colón

Luciani, en UNO 106.3: "Colón no puede volver a pasado y somos el mejor presente y futuro"

El candidato de Sangre de Campeones, Ricardo Luciani, expuso su proyecto, habló de AFA, deudas, estructura y los objetivos rumbo a las elecciones en Colón

20 de noviembre 2025 · 16:10hs
Ricardo Luciani, candidato a presidente de Colón por la agrupación Sangre de Campeones

Ricardo Luciani, candidato a presidente de Colón por la agrupación Sangre de Campeones, presentó su lista este miércoles y profundizó sus ideas en diálogo con el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3. Allí detalló cómo se prepara su espacio para las elecciones del 30 de noviembre y cuáles serán los pilares de se gobierno.

Una de las definiciones más contundentes llegó al hablar del vínculo institucional con la casa madre del fútbol argentino. “Ricardo Luciani será el que tendrá representación en AFA. Vamos a tener que trabajar mucho ahí con los demás dirigentes. Nos iremos armando, pero más que nada con la presencia del presidente. Ahí estará gran parte del trabajo”, aseguró, remarcando que su rol personal será clave en las gestiones que Colón deba encarar a nivel nacional.

Respecto a la presentación de la lista, Luciani se mostró satisfecho con el recibimiento y el clima interno: “La presentación nos dejó muy tranquilos, porque expresamos lo que queremos, con mucha seriedad. Nos sentimos muy bien y todo salió bien. Estoy emocionado y orgulloso de la agrupación que tenemos”.

El candidato también se refirió a los ejes estructurales de su proyecto, que incluyen tanto lo deportivo como los desafíos judiciales y financieros que arrastra la institución: “Las aristas pasaron por el fútbol, además de los temas judiciales. Sabemos que hay una mochila importante que levantar. Gabriel Somaglia estará al frente de eso; la lista financiera con Ariel Utrera, encargado de generar recursos; en tanto Alejandro Pirolla estará a cargo de la infraestructura junto a Enrique Sacone”, explicó.

Ricardo Luciani present&oacute; la lista que competir&aacute; en las elecciones de Col&oacute;n.

Ricardo Luciani presentó la lista que competirá en las elecciones de Colón.

En la previa de la Asamblea, confirmó que su espacio participará activamente para conocer de primera mano el estado actual del club: “Vamos a estar en la Asamblea apoyando y consultando, porque queremos saber cómo fue el ciclo. Vamos a escuchar para saber dónde está parado Colón. Creo que será todo muy tranquilo”, dijo.

Luciani también destacó que su proyecto no nació de improviso, sino de un trabajo sostenido: “Tenemos un proyecto y un trabajo que no es de hoy, sino de años. Encaminado a que Colón vuelva a Primera División, además de desarrollar una estabilidad, ya que lo de hoy que es consecuencia de malas gestiones y que nos tiene ahora en una categoría en la que no tenemos que estar”, afirmó.

El pedido de Luciani a los socios de Colón

Cerró con un mensaje directo al socio: “Tenemos un grupo profesional, con gente capacitada y, sobre todo, sabalera. Confiamos en que el socio verá todo esto y no volverá al pasado. Creemos que somos el mejor presente y el mejor futuro”.

