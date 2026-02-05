Ataque a piedrazos en Circunvalación Oeste: dañaron un auto, un colectivo y un camión

Ocurrió a la altura de la casa bomba N° 2. No hubo heridos, pero sí importantes daños materiales en los vehículos

Durante la madrugada de este jueves, alrededor de las 2.50 , desconocidos atacaron a piedrazos a tres vehículos que circulaban por la avenida de Circunvalación Oeste , a la altura de la casa bomba N° 2.

Como consecuencia del ataque, resultaron dañados el parabrisas de un automóvil particular , una ventanilla de un colectivo de la empresa Laguna Paiva y otra ventanilla de un camión Scania perteneciente a la firma TRW . No se registraron personas lesionadas .

Los conductores afectados denunciaron el hecho ante efectivos de la Guardia Provincial —ex Policía de Seguridad Vial— que se encontraban de guardia en un patrullero ubicado en la intersección con calle Mendoza.

Tres denuncias consecutivas

La primera víctima en presentarse fue un hombre de 50 años, conductor de un automóvil, quien indicó que los autores de los daños serían aparentemente menores de edad, de acuerdo a su contextura física. Minutos después arribaron el chofer del colectivo y el camionero, quienes relataron situaciones similares ante los uniformados.

Tras recepcionar las denuncias, los policías realizaron un patrullaje preventivo por la avenida Circunvalación Oeste, en el tramo comprendido entre el puente de la autopista Santa Fe–Rosario, al norte, y el puente sobre la ruta nacional 11, al sur. Sin embargo, no lograron dar con los responsables.

Intervención judicial

La novedad fue informada a las Jefaturas de la Guardia Provincial y de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez dieron intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó la elaboración de un informe detallado con las denuncias de los tres conductores y con precisión del lugar donde se produjo el ataque a piedrazos.