Eduardo García Maritano, referente de CRA Santa Fe (Confederaciones Rurales Argentinas), quien estuvo presente en la reunión nacional dialogó con UNO Santa Fe. Destacó que se elaboró "un calendario para avanzar en cuestiones técnicas entre las entidades productoras para que la Argentina tenga un sistema de comercialización de la leche".

"Nosotros como CRA entendemos que hay dos partes que deben quedar bien claras. Una es qué se transacciona cuando decimos leche. En realidad se transacciona sólidos lácteos, que es lo valioso de la leche, no por litro que remite a lo físico, trabajando con un estándar. Esto en Argentina no está y es un pilar fundamental del negocio", manifestó a UNO García Maritano.

La leche, al ser un bien de suministro, no tiene posibilidad de ser negociada en su precio como una compraventa decidiendo si se comercializa o no, como puede ser la soja por ejemplo. Frente a esto, los productores reclaman una referencia en el precio mediante la determinación de un estándar de calidad.

"La Argentina no tiene un sistema de comercialización de la leche. De 32 cadenas alimentarias en la Argentina solo 3 tienen reglas de juego claras comerciales. En el sector hay situaciones de dominancia que benefician en general al eslabón industrial, siguiente a la producción primaria, sobre todo si se trata de un suministro".

García Maritano subrayó ante este medio la importancia de definir un estándar de calidad, y añadió: "No se puede ponerle un precio a algo que no se sabe qué es. Cuando se tiene definido el estándar se puede referencial el precio sobre eso. En la leche hay hasta un 20% de bonificación, lo que es una locura porque no hay estándar que referencie al precio y no está bien el sistema comercial".

Siguiendo en la misma línea, el referente de CRA indicó que "el sistema de formación de precio adecuado es el de demanda derivada, donde el precio se determine por el valor de la grasa y proteína que se suministra con la leche tome el valor proporcional de otro producto, por ejemplo leche en polvo. Para eso se necesita el estándar".

"Nosotros estamos convencidos que Santa Fe, que es una de las principales provincias lecheras, pueda arrancar con esto. Somos partidarios de un sistema amplio, donde aquel que quiera vender por litro lo haga, lo mismo con el que venda por sólido, pero con reglas de juego comerciales y arbitrables", remarcó García Maritano.

"Hoy la industria impone una sola forma de comercializar, que es la compraventa oral, no se puede hacerlo de otra forma. Si aceptan la compraventa la industria puede no cumplir el acuerdo y no hay una garantía para el productor, no es equitativo", concluyó el dirigente de CRA.