Secuelas "pos-Covid": Salud recomienda chequeos un mes después de haber cursado la enfermedad

El caso de Cristian Bernardi, exjugador de Colón que rescindió su contrato con el club Fortaleza de Brasil luego de que se le descubrió una arritmia pos-Covid, puso sobre la mesa un tema que se habló mucho durante la pandemia, pero sobre el cual no hay estudios finalizados y no permiten tener certeza.

Se trata de las secuelas que deja el coronavirus en las personas que lo contrajeron. En ese escenario, también entra a jugar el "long Covid o Covid prolongado"; donde los pacientes persisten con síntomas o reaparecen otros no explicables por otras enfermedades.

En este contexto, el secretario de Salud Jorge Prieto, les pidió a aquellos que estuvieron enfermos se realicen los chequeos médicos correspondientes.

"Estamos transitando investigaciones que todavía se están publicando y que vamos a tener la certeza dentro de algunos años", advirtió.

Sin embargo, afirmó que "sin dudas, viene dejando secuelas", y añadió: "Nosotros recomendamos que luego de los 30, 45 días de haber cursado la enfermedad leve, moderada, severa, hacer los chequeos médicos que corresponden".

Con relación a las secuelas que se están viendo en Santa Fe, describió: "Estamos viendo secuelas neurológicas, cardiológicas; también la afectación en otras glándulas como son las hepáticas y el páncreas".

"Lo neurocognitivo es otra de las grandes afectaciones. Nosotros recomendamos el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cemafé) donde se hacen los estudios pos-Covid. Pero sin duda que el chequeo tiene que ir a cualquier médico de cabecera; decir, contar qué está pasando; cómo se encontraba físicamente antes y posterior al Covid. Hoy este virus nos ha desconcertado a todos. Por supuesto que las secuelas que puede dejar no la podemos ver en este momento, pero sí hay estudios preliminares que determinan arritmia, diabetes, ausencias transitorias. Son alteraciones que antes no las teníamos. Si hubo una alteración o no, a estamos investigando".

En esa línea, insistió en realizarse "un chequeo; un control pos-Covid es fundamental; a través de una espirometría, con un neumólogo, realizar una tomografía de pulmón".

"La sintomatología de lo que llamamos Covid prolongado, long Covid, tiene que ver con esto", señaló el secretario de Salud. Al mismo tiempo que enfatizó: "Recién estamos transitando el tercer año de esta pandemia que no terminó"

Consultorios “pos-Covid”

En agosto del 2021 el Ministerio de Salud provincial incorporó un consultorio “Pos-Covid” en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafé) para pacientes que hayan cursado la enfermedad de Covid-19 de manera ambulatoria.

Está destinada a personas mayores de 16 años que persisten con síntomas (falta de aire, dolor de pecho, cefalea, mareos, palpitaciones) transcurridos los 30 días posteriores al alta epidemiológica.

El seguimiento inicial de los pacientes que hayan padecido Covid leve - moderado ambulatorio, tiene que ser realizado por el médico del centro de salud más cercano. Una vez realizada esta primera evaluación, el profesional del efector será quien solicite la consulta al equipo de especialistas del Cemafé.

“Por lo cual es muy importante que quienes la hayan padecido, sobre todo en los casos moderados y graves, tengan un seguimiento y se realicen una serie de estudios para poder descartar secuelas que se pudieran presentar, especialmente cardíacas, respiratorias y neurológicas”, continuó.