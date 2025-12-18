"Zanjón de la Muerte": proyectan nuevos puentes y cruces peatonales sobre avenida Aristóbulo del Valle

La Municipalidad lanzó una licitación por más de $71 millones para reordenar esa arteria del norte de la ciudad, una zona históricamente señalada por su peligrosidad

La Municipalidad de Santa Fe avanzó con una decisión clave para mejorar la seguridad peatonal en uno de los sectores más conflictivos de la ciudad: el denominado “Zanjón de la Muerte” , ubicado sobre avenida Aristóbulo del Valle , entre Alfonsina Storni y Facundo Quiroga , en el límite con Monte Vera .

El Ejecutivo local lanzó una licitación pública para la adecuación integral de los cruces peatonales , que contempla la remoción de puentes inseguros , la construcción de nuevos pasos elevados , mejoras en la calzada y la reubicación de paradas de colectivos. El presupuesto oficial asciende a $71.373.340 , con un plazo de ejecución de 60 días corridos , y la apertura de sobres está prevista para el 30 de diciembre , a las 11, en el Palacio Municipal.

“Dar seguridad y ordenar los cruces”

El intendente Juan Pablo Poletti explicó que la intervención forma parte de una estrategia gradual sobre el canal a cielo abierto, pero que la prioridad inmediata es reducir los riesgos para peatones y vecinos de la zona.

“Hemos decidido darle seguridad, retirando los puentes inseguros que hoy existen y que incluso no coinciden con las bocacalles del otro lado de la avenida. La gente cruza y después tiene que caminar por Aristóbulo para llegar a una esquina, con el peligro que eso implica”, señaló el mandatario.

Poletti remarcó que el proyecto contempla una reorganización total de los cruces, con infraestructura nueva y mayor previsibilidad vial: “Va a haber siete cruces, tres con puentes peatonales y cuatro con calzada segura, con demarcación y mejoras para la movilidad. Todos los puentes van a ser a nuevo”.

Qué obras incluye la licitación

De acuerdo al pliego licitatorio, la empresa adjudicataria deberá remover cinco puentes existentes y construir tres nuevos puentes peatonales, con obras complementarias. Cada uno tendrá un ancho útil de 1,50 metros, con una estructura mixta metálica y de hormigón armado, cumpliendo estándares de seguridad y durabilidad.

Los puentes a remover están ubicados:

A la altura de calle La Esmeralda

Entre Callejón Roca y Valdivieso

En las intersecciones con Los Pinos, Los Cedros y Los Paraísos, en el barrio Altos del Valle

En tanto, los nuevos puentes peatonales se construirán:

En La Esmeralda (en el mismo lugar del actual)

(en el mismo lugar del actual) En Los Pinos

En Los Cedros

El pliego aclara que el puente de La Esmeralda deberá demolerse previamente para ejecutar el nuevo, mientras que los restantes podrán retirarse una vez que los nuevos cruces estén construidos y habilitados.

Además de los puentes, la obra incluye la extracción y colocación de nuevo guardarraíl en distintos tramos de avenida Aristóbulo del Valle, el relleno de sectores socavados y mejoras en la traza vial.

También se prevé la construcción de garitas de colectivos en correspondencia con las paradas oficiales, con el objetivo de que sean espacios más seguros para los usuarios del transporte público.

Una intervención clave en una zona histórica de riesgo

El sector del Zanjón de la Muerte es señalado desde hace años como un punto crítico por la combinación de puentes precarios, cruces desordenados y alto tránsito vehicular. Desde el municipio indicaron que esta intervención busca ser un primer paso, mientras se proyectan futuras etapas vinculadas al revestimiento del canal y obras hidráulicas de mayor escala.

“La etapa uno llega hasta Gorriti, y después, si Dios quiere, podremos avanzar con más infraestructura para todo este sector”, concluyó Poletti.

