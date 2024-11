Sin presupuesto, desde el Conicet Santa Fe advierten: "Gente joven, formada hace 10 años decide irse del país"

Un total de 800 personas ya habían pasado las etapas de evaluación y tienen cargos asignados, pero no son contratados por decisión del Gobierno Nacional. En ese marco, ya se percibe “la fuga de cerebros”

Investigadores, sin lugar

Los nuevos referentes hablan de “un barco que deben comandar evitando su hundimiento”, a pesar del ajuste de recursos, y de que los equipos son “de excelencia internacional”. En diálogo con el programa "De 12 a 14", el actual director del Centro Científico Tecnológico de Conicet Santa Fe, Ruben Spies, detalló: “Hay aproximadamente 800 investigadores que pasaron todas las etapas de evaluación, pero no hay ingreso al Estado. El dinero está, los cargos también, pero no hay decisión política para que eso pase. Con los becarios pasa lo mismo, con la agravante de que estas condiciones de incertidumbre y ajuste presupuestario hace que no sea atractivo para los jóvenes”.

Es así que Spies luego confirmó que en este panorama, los becarios comienzan a buscar otros rumbos: “Ya hay un drenaje notorio en todos los estamentos. Gente joven, formada hace 10 años en el país, decide irse”.

El vicedirector de Conicet Santa Fe, Carlos Vera, destacó que “la investigación local es de primerísimo nivel mundial, de mucha exigencia y trabaja con los recursos que se puede”.

Y agregó sobre el panorama del futuro próximo que preocupa en la ciudad de Santa Fe: “En los próximos años veremos menos ingresos de becarios. El año pasado recibíamos a 95 nuevos becarios para los 21 institutos del CCT Santa Fe. Este año ingresaron 33, un tercio”.