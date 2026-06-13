Los partidos de Argentina en el Mundial podrán verse en las escuelas santafesinas

La Provincia confirmó que promoverá la visualización de los encuentros de Argentina durante el Mundial 2026 en las escuelas. Además, lanzó materiales educativos para abordar la Copa del Mundo y los Juegos Suramericanos desde distintas materias.

Escuelas santafesinas transmitirán el Mundial 2026: El Ministerio de Educación provincial impulsará estrategias para que los estudiantes sigan los partidos de la Selección Argentina en los establecimientos educativos, transformando el evento en una experiencia de aprendizaje.

Las escuelas de Santa Fe podrán convertirse en escenario para vivir el Mundial de Fútbol 2026 . El Ministerio de Educación provincial confirmó que impulsará distintas estrategias para que los estudiantes puedan seguir los partidos de la Selección Argentina dentro de los establecimientos educativos y transformar ese acontecimiento en una experiencia de aprendizaje.

La iniciativa forma parte de una propuesta pedagógica más amplia que también incluye contenidos vinculados a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , con materiales especialmente diseñados para docentes y estudiantes de nivel primario y secundario.

El deporte como herramienta de aprendizaje

El ministro de Educación, José Goity, explicó que la idea es aprovechar el interés que generan estos eventos deportivos para fortalecer los procesos educativos dentro del aula.

“El fútbol en general y el Mundial en particular forman parte de nuestra identidad como argentinos y en los establecimientos escolares ya se viene trabajando el Mundial y se van generando distintas estrategias y dispositivos para poder ver los partidos de nuestra selección”, señaló.

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En ese sentido, sostuvo que el deporte puede convertirse en una herramienta pedagógica de gran alcance: “No hay aprendizaje más potente que el que se genera en base al interés y al disfrute. Si el Mundial nos atrae y nos genera placer tiene que ser un hecho educativo”.

Además, el funcionario remarcó que la propuesta busca fortalecer la construcción de comunidad dentro de las instituciones educativas. “Promovemos que los partidos de Argentina se vean en las escuelas porque allí se genera comunidad y es una oportunidad para que los chicos aprendan”, afirmó.

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Materiales para trabajar el Mundial y los Juegos Suramericanos

En paralelo, el Ministerio elaboró una serie de cuadernillos y recursos digitales para que docentes puedan incorporar contenidos relacionados con el Mundial y los Juegos Suramericanos en distintas áreas curriculares como Lengua, Matemática, Historia, Geografía y Educación Física.

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Según explicó Goity, el objetivo es promover aprendizajes significativos vinculados al deporte, el trabajo en equipo, el intercambio cultural y los valores del juego limpio.

Entre las propuestas también se incluyen actividades para Lenguas Extranjeras —inglés, francés, alemán, portugués e italiano— que invitan a los estudiantes a crear una mascota escolar inspirada en la biodiversidad santafesina y vinculada al Mundial.

Además, se suman contenidos sobre disciplinas deportivas como atletismo, básquet, balonmano, natación y deportes de combate, junto con una guía de Educación Olímpica desarrollada junto al Comité Olímpico Argentino.

Todo el material se encuentra disponible de manera digital a través del Campus Educativo del Ministerio de Educación de Santa Fe. Se accede ingresando a https://campuseducativo.santafe.edu.ar/vivamos-los-juegos-en-la-escuela/.