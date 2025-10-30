Uno Santa Fe | Santa Fe | denuncia

Tepp habló de la denuncia por desvío de fondos de la asociación civil 29 de Abril para su campaña: "Es falsa y solo busca ensuciarme"

La diputada nacional electa por Fuerza Patria en las elecciones del domingo pasado rechazó la presentación que hizo Provincias Unidas en contra de una asociación que presuntamente destinó 21 millones de pesos para financiar publicidad de la lista que ella encabezaba.

30 de octubre 2025 · 19:49hs
Tepp rechazó las acusaciones de los referentes de Provincias Unidas.

Tepp rechazó las acusaciones de los referentes de Provincias Unidas.

Caren Tepp, diputada nacional electa por Fuerza Patria en las elecciones del domingo pasado, se refirió este jueves a la denuncia de los referentes de Provincias Unidas por el presunto desvío de fondos de una fundación para la campaña electoral de la lista que ella encabezaba.

En un mensaje en sus redes sociales, la referente de Ciudad Futura, garantizó “la transparencia y la rendición de cuentas” de los fondos y además dijo que instruyó a sus abogadas para que se pongan a disposición de la justicia para que rápidamente se deslinden responsabilidades.

LEER MÁS: Grave acusación contra la asociación civil 29 de Abril: denuncian el financiamiento de publicidad a candidatos de Fuerza Patria

Denuncias falsas

“Toda la campaña me atacaron con noticias falsas. Fuimos a la Justicia y nos dieron la razón. Ahora intentan lo mismo con denuncias falsas contra mi persona por una asociación civil que habría realizado publicidad en redes”, expresó la dirigente y actual concejala de Rosario.

Además, dijo que se la acusa de “administración fraudulenta” por fondos que ella no administra. Según explicó Tepp se trata de “un absurdo jurídico que solo busca ensuciarme”.

“Sobre la denuncia se monta una fake news donde quieren hacer creer que se desviaron fondos «para ayudar a los inundados» de una inundación que pasó hace más de 20 años. Somos estrictos en la transparencia y la rendición de cuentas que se presentan en tiempo y forma ante el Tribunal Electoral. Instruí a mis abogadas para que se pongan a disposición de la justicia para que rápidamente se deslinden responsabilidades”, añadió Caren Tepp.

Por otra parte, la diputada nacional electa pidió terminar con “estas prácticas de la vieja política donde todo vale”.

“El odio y la mentira que desatan es proporcional a la esperanza que venimos generando. A eso también vamos al Congreso: a cambiar las reglas y recuperar la verdad en la política”, concluyó la legisladora.

Embed

Denuncia de Provincias Unidas

La denuncia fue presentada por el espacio Provincias Unidas en contra de una asociación civil de la ciudad de Santa Fe, que –según se mencionó– destinó presuntamente 21 millones de pesos para financiar publicidad electoral en redes sociales a favor de los candidatos de Fuerza Patria, en la campaña hacia las elecciones legislativas del domingo pasado.

Los abogados de Provincias Unidas denunciaron por presunta administración fraudulenta a las autoridades (presidente, secretario y tesorero) de la asociación civil 29 de Abril y también a los candidatos de la alianza Fuerza Patria, Caren Tepp y Oscar “Cachi” Martínez.

Este jueves, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, habló del tema y dijo que no se trata de una suposición sino “de un hecho probado que está expuesto por la facturación en blanco a la empresa internacional que prestó el servicio”.

denuncia Caren Tepp Asociación 29 de Abril
Noticias relacionadas
La marcha, que partió de la explanada de la Municipalidad, culminó frente a Casa de Gobierno con la lectura de un documento que incluyó los principales reclamos del colectivo.

Marcha de las Antorchas: Santa Fe se manifestó en las calles por la creciente ola de violencia de género

Santa Fe. Diputados aprobaron proyecto de Sonia Martorano sobre control del vapeo en la provincia.

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Con la presencia de Pullaro, Javier Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada pensando en las reformas y presupuesto

Con la presencia de Pullaro, Milei se reunió con los gobernadores en Casa Rosada para avanzar en las reformas

El liso santafesino, cada vez más cerca de ser declarado patrimonio cultural de la provincia

El liso santafesino, cerca de ser declarado patrimonio cultural de Santa Fe

Lo último

Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

Tepp habló de la denuncia por desvío de fondos de la asociación civil 29 de Abril para su campaña: Es falsa y solo busca ensuciarme

Tepp habló de la denuncia por desvío de fondos de la asociación civil 29 de Abril para su campaña: "Es falsa y solo busca ensuciarme"

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

Último Momento
Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

Milei recibió a gobernadores: pidió apoyo para las reformas laboral, tributaria y del Código Penal

Tepp habló de la denuncia por desvío de fondos de la asociación civil 29 de Abril para su campaña: Es falsa y solo busca ensuciarme

Tepp habló de la denuncia por desvío de fondos de la asociación civil 29 de Abril para su campaña: "Es falsa y solo busca ensuciarme"

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

El premio que atesoró Cerúndolo en el Masters 1000 de París hasta la derrota con Sinner

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros