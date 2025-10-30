El liso santafesino, cerca de ser declarado patrimonio cultural de Santa Fe

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reconoce al Liso Santafesino como Patrimonio Cultural Inmaterial Provincial, destacando su valor histórico, gastronómico y social.

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto que declara al Liso Santafesino como Patrimonio Cultural Inmaterial Provincial , reconociendo su valor histórico, gastronómico y social.

La propuesta busca revalorizar y proteger la singular forma de consumo de la cerveza en Santa Fe, considerada un elemento identitario para la comunidad local.

La iniciativa, impulsada por la diputada Natalia Armas Belavi (Vida y Familia), ahora espera su sanción definitiva en el Senado. Según la legisladora, el proyecto no implica gastos para el Estado, sino que facilita la promoción cultural a través de actividades y eventos relacionados con la tradición del liso.

El proyecto define al liso por su producción de cerveza de barril sin pasteurizar y su particular manera de servirse: en vaso liso de 250 cm³, a 45°, con dos dedos de espuma, exclusivamente de Cerveza Santa Fe (sin pasteurizar). La iniciativa resalta que esta tradición es un distintivo frente a otras cervezas tiradas y forma parte del patrimonio histórico y gastronómico de la provincia.

“Dar media sanción a este proyecto es un paso enorme para consolidar a Santa Fe como un pueblo cervecero único. Ahora le toca al Senado honrar la memoria de nuestros pioneros y dar la sanción definitiva para que el liso sea, por ley, nuestro patrimonio cultural inmaterial”, expresó la legisladora.

La diputada también agradeció el acompañamiento de sus pares y pidió que se replique la misma actitud con otros proyectos de su autoría en áreas como salud, seguridad y educación, actualmente pendientes de tratamiento.

El proyecto contó con reuniones previas con integrantes de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), orientadas a promover el liso como un emblema cultural y consolidar su lugar dentro de la identidad santafesina. Según la legisladora, esta tradición representa trabajo, historia familiar y un rasgo cultural único que conecta a todos los santafesinos.