Uno Santa Fe | Santa Fe | Patrimonio

El liso santafesino, cerca de ser declarado patrimonio cultural de Santa Fe

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que reconoce al Liso Santafesino como Patrimonio Cultural Inmaterial Provincial, destacando su valor histórico, gastronómico y social.

30 de octubre 2025 · 18:16hs
El liso santafesino

El liso santafesino, cada vez más cerca de ser declarado patrimonio cultural de la provincia

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto que declara al Liso Santafesino como Patrimonio Cultural Inmaterial Provincial, reconociendo su valor histórico, gastronómico y social.

La propuesta busca revalorizar y proteger la singular forma de consumo de la cerveza en Santa Fe, considerada un elemento identitario para la comunidad local.

La iniciativa, impulsada por la diputada Natalia Armas Belavi (Vida y Familia), ahora espera su sanción definitiva en el Senado. Según la legisladora, el proyecto no implica gastos para el Estado, sino que facilita la promoción cultural a través de actividades y eventos relacionados con la tradición del liso.

El proyecto define al liso por su producción de cerveza de barril sin pasteurizar y su particular manera de servirse: en vaso liso de 250 cm³, a 45°, con dos dedos de espuma, exclusivamente de Cerveza Santa Fe (sin pasteurizar). La iniciativa resalta que esta tradición es un distintivo frente a otras cervezas tiradas y forma parte del patrimonio histórico y gastronómico de la provincia.

“Dar media sanción a este proyecto es un paso enorme para consolidar a Santa Fe como un pueblo cervecero único. Ahora le toca al Senado honrar la memoria de nuestros pioneros y dar la sanción definitiva para que el liso sea, por ley, nuestro patrimonio cultural inmaterial”, expresó la legisladora.

La diputada también agradeció el acompañamiento de sus pares y pidió que se replique la misma actitud con otros proyectos de su autoría en áreas como salud, seguridad y educación, actualmente pendientes de tratamiento.

El proyecto contó con reuniones previas con integrantes de la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU), orientadas a promover el liso como un emblema cultural y consolidar su lugar dentro de la identidad santafesina. Según la legisladora, esta tradición representa trabajo, historia familiar y un rasgo cultural único que conecta a todos los santafesinos.

Patrimonio liso Cultural Provincia
Noticias relacionadas
Piden eximir de impuestos a los comercios de Av. J.J. Paso afectados por las demoras en las obras del cantero central

Piden eximir de impuestos a los comercios de Av. J.J. Paso afectados por las demoras en las obras del cantero central

Hallaron un FAL argentino en poder del Comando Vermelho: investigan si fue robado en Fray Luis Beltrán

Hallaron un FAL argentino en poder del Comando Vermelho: investigan si fue robado en Fray Luis Beltrán

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

Piden mejorar el entorno al Centro de Rescate La Esmeralda: buscan mejorar accesibilidad y seguridad

Prisión preventiva para un hombre que agredió a su expareja y se atrincheró con un cuchillo en un local de Santo Tomé

Prisión preventiva para el hombre que agredió a su expareja y se atrincheró con un cuchillo en un local de Santo Tomé

Lo último

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Último Momento
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros