Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

La iniciativa, presentada por la diputada Sonia Martorano, actualiza la normativa provincial sobre tabaquismo, incorporando restricciones para el uso de dispositivos de vapeo y productos de tabaco calentado, con especial atención en menores y espacios cerrados.

30 de octubre 2025 · 19:28hs
Santa Fe. Diputados aprobaron proyecto de Sonia Martorano sobre control del vapeo en la provincia.

Santa Fe. Diputados aprobaron proyecto de Sonia Martorano sobre control del vapeo en la provincia.

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por la diputada Sonia Martorano, que actualiza la legislación provincial sobre el control del tabaquismo e incorpora por primera vez el uso del vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud.

La iniciativa amplía la ley antitabaco provincial e incorpora la prevención y control del uso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, con especial foco en adolescentes y espacios cerrados.

LEER MÁS: Preocupa el aumento de vapeadores adolescentes en Santa Fe, ¿qué se puede hacer?

La propuesta modifica la Ley Nº 12.432, que desde 2005 regula la prevención del hábito de fumar, y la adapta a las nuevas formas de consumo que preocupan por su rápida expansión, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

“El cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”, señaló Martorano.

Principales puntos del proyecto

Prohibir el uso de dispositivos de vapeo en espacios cerrados de acceso público.

Impedir la venta a menores de 18 años de cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado.

Ampliar la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de marcas vinculadas al tabaco o vapeo.

Obligar a los Ministerios de Salud y Educación a implementar campañas de prevención, talleres en escuelas, materiales educativos y una línea gratuita de asesoramiento.

Reconocer la adicción al vapeo y al tabaco como enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada en todos los sistemas de salud.

Enfoque integral

“El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito”, afirmó la diputada.

La iniciativa actualiza la mirada sanitaria frente a una práctica que, aunque presentada como alternativa “menos dañina”, genera dependencia y efectos respiratorios severos.

vaper.jpg

Con esta media sanción, Santa Fe da un paso clave hacia una regulación moderna, alineada con los estándares de la OMS y las políticas nacionales de control del tabaco.

“La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar”, concluyó Martorano.

Santa Fe ley cigarrillos electrónicos vapeadores proyecto
Noticias relacionadas
Indios se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 8 de noviembre 

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

La Libertad Avanza se impuso en Santa Fe con el 40% de los votos: Milei gana 4 de las 9 bancas que estaban en juego

En Santa Fe, La Libertad Avanza se impuso con el 40% de los votos: Milei ganó 4 de las 9 bancas

Elecciones legislativas 2025 en Santa Fe

Gutiérrez destacó una jornada tranquila y ordenada en Santa Fe: "A las 8.30 ya teníamos el 85% de las mesas constituidas"

Estiman que en Santa Fe la participación electoral fue del 65%

Estiman que en la provincia de Santa Fe la participación electoral fue del 65%

Lo último

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Último Momento
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Colón suma al colombiano Deiman Reyes para la próxima Liga Argentina

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

Rosario: un empresario deberá devolver más de 800 hectáreas ocupadas en las islas por más de 20 años

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

La final de la Copa Argentina se disputará en el estadio de Instituto

Ovación
La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La reserva de Unión quedó en cuarto lugar y se cruzará en los playoffs con Atlético Tucumán

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

La empresa Kelme analiza presentar una demanda contra Colón

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Sangre de Campeones suma respaldo empresarial de cara a las elecciones

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Unión se sumó con un emotivo mensaje al recuerdo eterno de Diego Maradona

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Cónclave en la oposición de Colón: se reunieron Alonso y Vignatti

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros