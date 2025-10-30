Santa Fe dio media sanción a la ley que regula el vapeo y los cigarrillos electrónicos

La iniciativa, presentada por la diputada Sonia Martorano, actualiza la normativa provincial sobre tabaquismo, incorporando restricciones para el uso de dispositivos de vapeo y productos de tabaco calentado, con especial atención en menores y espacios cerrados.

Santa Fe. Diputados aprobaron proyecto de Sonia Martorano sobre control del vapeo en la provincia.

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción al proyecto de ley presentado por la diputada Sonia Martorano, que actualiza la legislación provincial sobre el control del tabaquismo e incorpora por primera vez el uso del vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud.

La iniciativa amplía la ley antitabaco provincial e incorpora la prevención y control del uso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado, con especial foco en adolescentes y espacios cerrados.

La propuesta modifica la Ley Nº 12.432, que desde 2005 regula la prevención del hábito de fumar, y la adapta a las nuevas formas de consumo que preocupan por su rápida expansión, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.

“El cigarrillo electrónico no es inocuo. Contiene sustancias que generan adicción y daño pulmonar. Por eso necesitamos una ley que proteja a las nuevas generaciones”, señaló Martorano.

Principales puntos del proyecto

Prohibir el uso de dispositivos de vapeo en espacios cerrados de acceso público.

Impedir la venta a menores de 18 años de cigarrillos electrónicos o productos de tabaco calentado.

Ampliar la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de marcas vinculadas al tabaco o vapeo.

Obligar a los Ministerios de Salud y Educación a implementar campañas de prevención, talleres en escuelas, materiales educativos y una línea gratuita de asesoramiento.

Reconocer la adicción al vapeo y al tabaco como enfermedad que debe ser diagnosticada y tratada en todos los sistemas de salud.

Enfoque integral

“El proyecto tiene un enfoque integral: educa, previene y protege. No se trata solo de prohibir, sino de cuidar la salud y acompañar a quienes necesitan dejar el hábito”, afirmó la diputada.

La iniciativa actualiza la mirada sanitaria frente a una práctica que, aunque presentada como alternativa “menos dañina”, genera dependencia y efectos respiratorios severos.

vaper.jpg

Con esta media sanción, Santa Fe da un paso clave hacia una regulación moderna, alineada con los estándares de la OMS y las políticas nacionales de control del tabaco.

“La salud pública tiene que adelantarse a los problemas. Este proyecto busca eso: prevenir antes que lamentar”, concluyó Martorano.