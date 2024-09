Trabajadores de Assa adelantaron que judicializarán la quita del bono y no descartan medidas de fuerza

En ese sentido, fuentes vinculadas a la empresa adelantaron que no pagarán el premio que cobran cada año sus empleados y que supera largamente los dos millones de pesos . Hasta 2,8 millones de pesos bajo el concepto de incentivo a la productividad pero que cobran todos los empleados de la firma, independientemente de su tarea y rendimiento , en dos partes: un 40% en marzo y un 60% en octubre.

El origen de ese beneficio se remonta a un acuerdo entre el segundo gobierno de Jorge Obeid (2003-2007) y el sindicato, en el marco del proceso de estatización de la compañía, que estaba en manos del grupo francés Suez.

Qué dicen desde el gremio

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias de Santa Fe, Sergio Loyeau, se expresó al respecto asegurando que "los trabajadores no tienen privilegios", y que el premio está contemplado en el convenio de trabajo. En esa línea adelantó que los trabajadores analizan medidas de fuerza y que judicializarán la situación.

"Al estar en el convenio, ellos tienen que respetarlo. Ponen por delante la Ley de Emergencia, pero en esa ley no se habla de bajar sueldo", dijo el gremialista.

"Cuando privatizaron la empresa, que pasamos a ser Aguas Provinciales, durante 10 años no hubo un aumento de sueldo. En esos 10 años engañaron a la gente diciendo que iban a cobrar acciones, por supuesto que para cobrar esas acciones la empresa tenía que dar ganancia y una empresa de servicios nunca va a dar ganancia. Cuando se vuelve estatal con Obeid, se arregló sacar ese artículo y crear uno de mayor eficiencia. Y ahí empezó lo que él llama 'privilegio'", explicó Loyeau.

El sindicalista enfatizó que "esto se empezó a hacer en la época de Obeid, siguió con los 12 años de los socialistas, Perotti también lo cumplió. No reclamamos nada que no está en el convenio".

"Si vos le sacás a los trabajadores algo que está incorporado al sueldo, el ánimo cae, no va a ser el mismo. Esa es la preocupación que nosotros tenemos", advirtió por LT10.

Por otra parte, criticó la estrategia comunicacional del gobierno, considerando que la gestión provincial "quiere instalar en la sociedad que los trabajadores tienen privilegios, que son vagos, que no vienen a trabajar".

"Lo publican y salen a los medios, pero no nos dijeron nada a nosotros. En las últimas reuniones que estuvimos dijeron que no nos podían pagar, que iba a haber una reducción, que querían pagar menos. Le dijimos que no, que por lo menos lo paguen en dos o tres veces", detalló Loyeau.

Este jueves habrá una nueva reunión entre las partes para intentar llegar a un entendimiento.

Privatización

Sobre la posibilidad de una privatización, Loyeau indicó que "la empresa ya fue privatizada y así nos fue. De las inversiones que tenían que hacer los franceses no hicieron ni una sola".

"Todas las grandes inversiones las hizo el estado, como los grandes acueductos. La privatización fue en la época del 90, cuando el dólar era uno a uno, se llevaban a Francia todos los meses 300 mil dólares, hicieron una bicicleta financiera con la empresa ¿Por qué la empresa puede ser eficiente con un privado y no con el Estado? El tema es quién la conduce a la empresa", expresó.

El gremialista subrayó que "las tarifas venían atrasadas en la época de Lisfchitz", y que "la única forma de recaudar son las tarifas". En ese sentido, Loyeau aseguró que el gremio acompaña la actualización de tarifas que se está llevando adelante, aseverando que se había gestado un profundo desfasaje sobretodo tras la devaluación teniendo en cuenta que los insumos están dolarizados.

