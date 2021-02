Una reunión entre secretarios de transporte del interior del país y el ministro nacional del área, Mario Meoni, puso freno a la medida. La reunión vía zoom entre funcionarios sirvió para frenar un conflicto que estaba en puerta y que ponía en riesgo la continuidad del servicio.

En dicho cónclave se resolvió continuar con el fondo compensador hasta abril. Fuentes vinculadas al sistema señalaron a UNO Santa Fe que la definición no quiere decir que en un futuro no haya cambios en la distribución de subsidios. En esa línea, no descartan que las modificaciones en la distribución de recursos lleguen en tres meses.

Las definiciones que Atap tenía pensado tomar quedaron suspendidas en función a la medida nacional de extender hasta abril el fondo compensador.

Por otro lado, las empresas aguardan el decreto provincial que habilite las subas en el nuevo cuadro tarifario. El Gobierno de Santa Fe autorizó un aumento de hasta 30% en el precio del boleto de transporte interurbano de pasajeros.

Osvalodo Miatelo, secretario de Transporte de la provincia, aclaró el lunes que "las empresas pueden aumentar menos" y recordó que "las tarifas del transporte urbano no se actualizaban desde julio de 2019".