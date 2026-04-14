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Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

El ministro Gustavo Puccini cuestionó la distribución de subsidios al transporte, advirtió por el impacto del combustible y reclamó mayor federalismo en el reparto de recursos.

14 de abril 2026 · 11:30hs
Transporte en Santa Fe: Puccini denunció desigualdad en subsidios y pidió más federalismo

José Busiemi

El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Gustavo Puccini, volvió a poner en agenda la discusión por el financiamiento del transporte público y reclamó mayor federalismo en la distribución de los recursos nacionales, a partir de una publicación en la red social X.

El funcionario sostuvo que el sistema atraviesa un momento crítico debido a la combinación de factores como el aumento del precio del combustible, impulsado por el conflicto internacional, y el atraso en el pago de los atributos sociales de la SUBE, lo que impacta directamente en la operatoria de las empresas de transporte.

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Críticas a la Nación por la distribución de subsidios

En su mensaje, Puccini cuestionó con dureza el esquema de reparto de fondos nacionales, al señalar que existe una marcada desigualdad entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país.

“El reparto genera ciudadanos de primera y de segunda”, expresó, en referencia a las diferencias en los subsidios que recibe el transporte en el AMBA en comparación con provincias como Santa Fe.

Según detalló, desde 2024 hasta la actualidad los santafesinos aportaron más de $706.761 millones en impuesto al combustible, pero solo regresaron alrededor de $133.000 millones para el sistema de transporte público.

Diferencias de tarifas entre el AMBA y el interior

El ministro también expuso la brecha en el costo del boleto. Mientras en el AMBA el pasaje de tren oscila entre $280 y $450, y el de colectivo entre $700 y $959, en el interior del país la tarifa mínima supera los $1.700.

En ese sentido, remarcó que desde el gobierno nacional se destinaron más de $1,6 billones al AMBA desde enero de 2024, una cifra que calificó como “insólita” frente a la realidad del interior productivo.

Reclamo por rutas nacionales y seguridad vial

Puccini también vinculó la discusión del financiamiento con el estado de la infraestructura vial, al mencionar la falta de inversión en rutas nacionales que atraviesan la provincia.

En particular, hizo referencia a los problemas en la ruta nacional 33, la ruta nacional 34 y la ruta nacional 11, donde se registran reiterados siniestros viales, muchos de ellos con consecuencias fatales.

La inversión de Santa Fe para sostener el sistema

Frente a este escenario, el funcionario destacó el esfuerzo de la administración que encabeza Maximiliano Pullaro para sostener el funcionamiento del transporte.

Según indicó, la provincia ya destinó más de $193.000 millones al sistema, con foco en políticas como el Boleto Educativo y el Boleto Rural, considerados claves para garantizar el acceso al estudio y al trabajo.

“La Nación nos da la espalda, pero la Provincia invierte para que los santafesinos puedan seguir yendo a trabajar y a estudiar”, concluyó.

• LEER MÁS: Colectivos en crisis: empresas de transporte de Santa Fe ya readecuan horarios para "sostener el servicio"

transporte Santa Fe subsidios Gustavo Puccini
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