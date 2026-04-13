Colectivos en crisis: empresas de transporte de Santa Fe ya readecuan horarios para "sostener el servicio"

La empresa Monte Vera SRL, que conecta esa localidad con la ciudad de Santa Fe, anunció cambios en sus frecuencias debido al fuerte aumento del combustible. El sector del transporte viene advirtiendo desde hace semanas que la suba de costos golpea al sistema y condiciona la continuidad del servicio.

La crisis que atraviesa el transporte de pasajeros en la provincia de Santa Fe comienza a traducirse en medidas concretas por parte de las empresas para intentar sostener el servicio .

En las últimas horas, Monte Vera SRL , la firma que presta el servicio entre esa localidad y la capital provincial, anunció una readecuación de sus horarios como consecuencia del fuerte incremento en los costos operativos.

Colectivos en crisis: empresarios confirmaron menos coches en las calles y un "desfasaje tarifario del 20%"

A través de un breve comunicado, la empresa explicó que la decisión responde principalmente al impacto del combustible en la estructura de gastos. “Debido al sostenido y extraordinario incremento en el costo del combustible, nos vemos obligados a realizar una readecuación de los horarios de servicio”, indicaron desde la firma.

En el mismo mensaje, la empresa reconoció el impacto que la medida puede generar en los usuarios, aunque señalaron que se trata de una decisión necesaria para poder continuar operando. “Sabemos que esta medida afecta a nuestros pasajeros, pero es indispensable para poder sostener el servicio en este contexto”, agregaron.

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La decisión de Monte Vera SRL se inscribe dentro de un escenario de fuerte deterioro económico del sistema de transporte, que viene siendo advertido por empresarios del sector desde hace varias semanas.

Las compañías que operan en el interior provincial señalaron recientemente que atraviesan una situación de emergencia, producto de una combinación de factores que presionan sobre la rentabilidad del servicio.

Entre los principales problemas mencionados aparecen la suba constante del combustible, el incremento de los costos operativos, el atraso tarifario y la caída en la cantidad de pasajeros, un combo que complica la sostenibilidad del sistema.

En ese contexto, las empresas ya habían anticipado que podrían comenzar a aplicar medidas de ajuste en la prestación, como la reducción de frecuencias o la circulación de menos unidades. De hecho, en los últimos días también se confirmó que algunas compañías comenzaron a retirar coches de las calles para disminuir gastos operativos.

A esto se suma otro frente de preocupación: las dificultades para afrontar el pago de salarios. Empresarios del transporte habían advertido que el desfasaje entre tarifas y costos ya ronda el 20 por ciento, una brecha que impacta directamente en la estructura financiera de las empresas.

En este marco, la readecuación de horarios anunciada por Monte Vera SRL aparece como una de las primeras medidas concretas derivadas de la crisis, mientras el sector insiste en la necesidad de actualizar tarifas o implementar mecanismos de compensación que permitan sostener el funcionamiento del sistema en el interior de la provincia.