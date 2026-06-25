Tuberculosis en Santa Fe: los casos aumentaron un 33% en lo que va de 2026 y la provincia está entre las más afectadas del país

La provincia registró 465 casos de tuberculosis hasta la semana epidemiológica 22 y se ubicó entre las cinco jurisdicciones con mayor incremento del país, según el Ministerio de Salud de la Nación

La provincia registró 465 casos de tuberculosis hasta la semana epidemiológica 22 y se ubicó entre las cinco jurisdicciones con mayor incremento del país, según el Ministerio de Salud de la Nación.La tuberculosis (TB) continúa siendo un desafío para la salud pública en Argentina y la provincia de Santa Fe figura entre las jurisdicciones con mayor crecimiento de casos durante 2026.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, Santa Fe registró un incremento del 32,9% en los casos de tuberculosis en comparación con el mismo período del año pasado, ubicándose entre las cinco provincias con mayor aumento porcentual del país.

Hasta la semana epidemiológica 22 de 2025, la provincia había notificado 350 casos de tuberculosis, con una tasa de 9,5 casos cada 100.000 habitantes. En tanto, en el mismo período de 2026, los casos acumulados ascendieron a 465, con una tasa de 12,61 por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento de 115 casos.

Santa Fe, entre las provincias con mayor aumento de tuberculosis

El informe nacional señala que los mayores incrementos porcentuales de casos de tuberculosis se registraron en:

Misiones: 44,9%

44,9% Mendoza: 42,6%

42,6% Entre Ríos: 38,8%

38,8% Santiago del Estero: 34,3%

34,3% Santa Fe: 32,9%

En términos absolutos, Santa Fe también aparece entre las jurisdicciones más afectadas, con un aumento de 115 casos, solo por detrás de la provincia de Buenos Aires, que sumó 186 nuevos casos respecto del mismo período de 2025.

La tuberculosis sigue creciendo en Argentina

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Si bien afecta principalmente a los pulmones, también puede comprometer otros órganos como los riñones, la columna vertebral y el cerebro.

Los datos oficiales muestran una tendencia ascendente sostenida en todo el país. Entre 2020 y 2026, las notificaciones acumuladas hasta la semana epidemiológica 22 pasaron de 3.777 casos a 6.482, lo que representa un incremento del 71,6%.

Tras una caída registrada en 2021, los casos volvieron a crecer de manera constante desde 2022, alcanzando en 2026 el nivel más alto de la serie histórica reciente.

Cuáles son las provincias con las tasas más altas

La tasa acumulada nacional de tuberculosis alcanzó en 2026 los 13,95 casos por cada 100.000 habitantes.

Las jurisdicciones con las tasas más elevadas son:

Salta: 23,72

23,72 Buenos Aires: 20,53

20,53 Jujuy: 18,93

18,93 Formosa: 18,45

18,45 Chaco: 18,04

18,04 Ciudad de Buenos Aires: 16,28

En contraste, algunas jurisdicciones mostraron descensos en la cantidad de casos, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jujuy y La Rioja.

Los datos de tuberculosis durante 2025

Durante 2025 se notificaron en Argentina 17.283 casos de tuberculosis, con una tasa de 37,3 casos cada 100.000 habitantes.

Del total registrado, 16.359 casos fueron considerados incidentes, es decir, nuevos diagnósticos, recaídas o situaciones sin información previa, representando el 94,7% de todas las notificaciones.

La forma pulmonar fue la más frecuente y continúa siendo la principal vía de transmisión de la enfermedad.

Además, el informe muestra una mayor incidencia en los hombres. Durante 2025 se notificaron 10.483 casos en varones, equivalentes al 60,7% del total, mientras que las mujeres registraron 6.725 casos.

La situación de Santa Fe

Durante 2025, la provincia de Santa Fe registró una tasa de 28,7 casos de tuberculosis cada 100.000 habitantes, una cifra que la ubicó por debajo de distritos como Salta, Buenos Aires, CABA y Jujuy.

Sin embargo, el fuerte crecimiento observado en los primeros meses de 2026 genera preocupación entre las autoridades sanitarias, ya que confirma una tendencia ascendente que también se replica a nivel nacional.

Los especialistas recuerdan que la tuberculosis es una enfermedad prevenible, diagnosticable y curable, pero destacan la importancia de la detección temprana, el acceso al tratamiento y el seguimiento de los pacientes para evitar contagios y complicaciones.

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