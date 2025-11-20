Ante la llegada del verano cómo se prepara la EPE y qué pasará con las tarifas

La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, habló de la preparación de la empresa ante la posibles olas de calor y si habrá o no aumentos de tarifas

Cómo se prepara la Empresa Provincial de la Energía para el verano en Santa Fe

La presidenta de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) , Anahí Rodríguez , aseguró que la compañía “está preparada” para enfrentar la temporada de verano gracias a un conjunto de inversiones estratégicas , mantenimiento en toda la red y obras largamente postergadas en la ciudad de Santa Fe.

Rodríguez destacó que las tareas comenzaron “desde la finalización del verano pasado”, aprovechando los meses de menor demanda para ejecutar mantenimiento preventivo y avanzar en la modernización de la infraestructura eléctrica .

Actualmente, la empresa tiene más de 100 proyectos activos en toda la provincia, con una inversión que supera los 170 millones de dólares.

Eficiencia energética y buenas prácticas: el llamado de la EPE a los usuarios

La titular del organismo remarcó que, más allá de las obras, un punto clave para atravesar el verano es promover el uso racional de la energía eléctrica.

“Las buenas prácticas ambientales y las vinculadas a la eficiencia energética nos permiten a todos sostener un servicio que es colectivo, integral y de ninguna manera individual”, sostuvo Rodríguez.

Reclamos: atención en baja y media tensión sin zonas críticas

Consultada sobre posibles barrios o sectores de Santa Fe con mayores reclamos, Rodríguez aclaró que no hay áreas específicas más afectadas que otras.

Aseguró que la empresa administra una infraestructura muy extensa, tanto en la capital como en el interior, y que los reclamos en media y baja tensión se atienden “en tiempos muy importantes”, con un plan de mejora continua para reducir plazos.

Por ahora, sin actualización de tarifa

En un contexto nacional marcado por la volatilidad del costo de la energía, la presidenta de la EPE confirmó que no está en análisis una actualización tarifaria por parte de la empresa.

“Estamos trabajando en eficientizar procesos, mantener la infraestructura y sostener la inversión a partir de esa eficiencia. Por el momento, no vamos a plantear modificaciones en la tarifa que pagan los usuarios”, indicó.

Rodríguez explicó que la compra de energía en el Mercado Eléctrico Nacional continúa con fuertes variaciones producto de la desregulación impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación, lo que obliga a un monitoreo constante pero, por ahora, sin trasladar cambios al usuario.

Obras clave en Santa Fe: beneficiarán a 400.000 personas

La presidenta de la EPE hizo referencia a una serie de obras estratégicas en la ciudad de Santa Fe, que no se realizaban desde hace 14 años, y que permitirán mejorar la calidad del servicio y garantizar mayor potencia.

Estas intervenciones —impulsadas por el gobernador, la EPE y el intendente Juan Pablo Poletti— fueron licitadas después del calendario electoral.

Rodríguez subrayó que los trabajos beneficiarán a unos 400.000 santafesinos, tanto de manera directa como indirecta, además de favorecer el desarrollo industrial al evitar bajas de tensión y asegurar disponibilidad de potencia para nuevas plantas productivas.

