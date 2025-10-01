Monte Vera: un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en su vivienda rural

Ocurrió en la intersección de la ruta 5 y la ruta 2. La víctima, de 65 años, fue atacada por un panal de gran tamaño mientras realizaba tareas de jardinería

Un hombre de 65 años murió en Monte Vera luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba tareas de mantenimiento en el jardín de su vivienda , ubicada en la zona rural, cerca de la intersección de la ruta 5 y la ruta 2 .

Según relataron los vecinos, la víctima se encontraba trabajando en el patio cuando comenzó a ser agredido por un panal de gran tamaño que lo cubrió por completo. En medio de la desesperación, su esposa intentó socorrerlo, pero también fue alcanzada por los insectos.

El relato de un vecino testigo

Claudio, un vecino que salió a ayudar tras los gritos de la mujer, contó que se encontró con la víctima “completamente tapada de abejas e inconsciente, largando espuma por la boca”.

“Tratamos de sacarle las abejas como pudimos y lo cargamos en un vehículo para llevarlo al Hospital Protomédico. Todo sucedió en unos 15 minutos, pero calculo que ya se iba sin vida”, relató a LT10 Radio Universidad.

El hombre aseguró que en la zona no es habitual un ataque de estas características, aunque advirtió que “cuando un enjambre ataca, es muy difícil poder zafarse: te persiguen y no hay forma de sacárselas de encima”.

Asistencia médica

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Protomédico de Recreo, donde finalmente se constató su fallecimiento. Su esposa, en tanto, recibió atención médica y se encuentra estable.

Los vecinos de Monte Vera, que conocían de toda la vida al hombre fallecido, se mostraron conmocionados por lo ocurrido. La víctima era productor hortícola y solía realizar trabajos en su quinta.