Un nene de 5 años con discapacidad salió solo de un jardín en Bº Las Flores y su madre exige explicaciones: "No saben cómo pasó y peligró su vida"

La grave negligencia ocurrió en el Jardín N° 75 Acción Cooperativa. El niño, que tiene trastorno del lenguaje y retraso global del desarrollo, fue encontrado en la calle por su abuela.

Un niño de 5 años con discapacidad salió solo de su jardín de infantes en pleno horario escolar y caminó varias cuadras por la vía pública sin que ningún docente lo advirtiera. El episodio, que pudo haber tenido consecuencias gravísimas, ocurrió el pasado 25 de junio en el Jardín de Infantes N° 75 del barrio Las Flores de la ciudad de Santa Fe y fue conocido por la familia gracias a la intervención de la abuela del niño , quien lo encontró en la calle por casualidad.

La madre del pequeño Gael , identificada como Aldana , denunció el hecho ante el Centro de Denuncias del Ministerio de Justicia y Seguridad y señaló que el establecimiento de gestión provincial , ubicado en Europa al 7300 , no le dio ninguna explicación sobre cómo su hijo logró salir del edificio sin ser detectado. El niño tiene un diagnóstico de discapacidad que incluye trastorno del lenguaje y retraso global del desarrollo , lo que hace aún más grave la falta de supervisión.

El peligro al que estuvo expuesto

La madre subrayó la gravedad de la situación considerando las condiciones particulares de su hijo. "Gael tiene 5 añitos y tiene un diagnóstico de discapacidad: un trastorno del lenguaje y retraso global del desarrollo. Él no sabe comunicarse bien, no se sabe expresar. Estando afuera le pudo haber pasado un montón de cosas", advirtió.

El momento en que ocurrió el episodio agrava aún más el cuadro. "A esa hora esto es re transitado: buscando los chicos de la escuela, muchos autos, muchas personas que pasan. Y Gael es muy amiguero, él no mide el peligro", describió Aldana. Según relatos de otras madres presentes, el niño habría salido gateando del establecimiento y luego comenzó a correr en dirección a su casa, que se encuentra a la vuelta del jardín. "Su integridad física afuera no estuvo resguardada. Ellos son los encargados de cuidar en esa hora, de que a Gael no le pase nada. Esto no tuvo que haber pasado", remarcó en LT10.

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La escuela no da explicaciones

Lo que más indigna a Aldana es la falta de respuestas por parte de las autoridades del establecimiento. "La escuela no me da respuestas. Cuando yo voy a pedir que me expliquen, me decían que no tenían cómo explicarme, que no sabían cómo pasó", afirmó. Durante su visita al jardín estaban presentes la directora, la vicedirectora y la maestra, a quienes se les estaba labrando un acta. Sin embargo, ninguna pudo dar una explicación concreta sobre cómo el niño logró salir del edificio sin ser detectado.

Aldana también cuestionó el trato recibido por parte de la docente. "Me indigna el trato que me dio la maestra, pidiéndome calma en un momento que no ameritaba. Yo le pedía explicaciones y ella me decía que bueno, como que pudo haber pasado", señaló con indignación.

La denuncia y los pasos a seguir

Tras el episodio, Aldana radicó una denuncia en el Centro de Denuncias del Ministerio de Justicia y Seguridad. El caso está actualmente bajo análisis de la Regional IV de Educación, que confirmó que el Jardín N° 75 es un establecimiento de gestión provincial. La familia reclama que se tomen medidas concretas para evitar que un hecho similar se repita y que las autoridades brinden una explicación clara sobre lo ocurrido.