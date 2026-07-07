La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 7 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 7 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes
SANTA FE
• 8 a 10: avenida Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga
Mantenimiento de Subestación
• 8 a 11: La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo e Irigoyen
Mantenimiento de Subestación
• 8.30 a 12.30: bulevar Gálvez, Candioti, Sargento Cabral y Sarmiento
Mantenimiento de Subestación
• 9 a 11: avenida Peñaloza, Quiroga, Doctor Zavalla y Damianovich
Despeje de Electroductos
SANTO TOMÉ
• 8 a 11: Libertad, Centenario, Colón y Derqui
Mantenimiento de Subestación
ARROYO LEYES
• 8 a 12: RP N° 1, Calle 60, Calle 64 hacia el Oeste, hasta la laguna
Tendido de línea
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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