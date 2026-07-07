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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 7 de julio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé y Arroyo Leyes

7 de julio 2026 · 07:04hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 7 de julio en SANTA FE, SANTO TOMÉ y ARROYO LEYES

SANTA FE

• 8 a 10: avenida Blas Parera, Arenales, Lavaisse y Gorostiaga

Mantenimiento de Subestación

• 8 a 11: La Pampa, Callejón Roca, Servando Bayo e Irigoyen

Mantenimiento de Subestación

• 8.30 a 12.30: bulevar Gálvez, Candioti, Sargento Cabral y Sarmiento

Mantenimiento de Subestación

• 9 a 11: avenida Peñaloza, Quiroga, Doctor Zavalla y Damianovich

Despeje de Electroductos

SANTO TOMÉ

• 8 a 11: Libertad, Centenario, Colón y Derqui

Mantenimiento de Subestación

ARROYO LEYES

• 8 a 12: RP N° 1, Calle 60, Calle 64 hacia el Oeste, hasta la laguna

Tendido de línea

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Arroyo Leyes
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