Un pitbull mordió a un nene de 9 años en la Costanera Oeste: denuncian que sus dueños se fueron sin ayudarlo

El ataque ocurrió el domingo por la tarde, en inmediaciones de Almirante Brown y Pedro Ferré. El padre del menor denunció que los responsables del perro se retiraron sin asistirlo. El chico sufrió una mordedura en un brazo y se encuentra bien.

Nene mordido. Un niño de 9 años fue atacado por un perro pitbull en la Costanera Oeste de Santa Fe.

Un niño de 9 años fue mordido por un perro de raza pitbull mientras paseaba con familiares por la Costanera Oeste de la ciudad de Santa Fe. El episodio ocurrió el domingo, entre las 18.30 y las 19, en inmediaciones de avenida Almirante Brown y Pedro Ferré.

Según relató su padre, Emiliano, el chico caminaba junto a su tío cuando una pareja que circulaba con el animal cruzó por el sector. En ese momento, el perro se abalanzó sobre el menor y lo mordió en uno de sus brazos. De acuerdo con el testimonio familiar, el animal no llevaba bozal.

El hombre contó que se enteró de lo sucedido a través de su cuñado Esteban, quien acompañaba al niño. Según la reconstrucción que recibió, el dueño logró sujetar al perro y tirarlo hacia atrás, pero después la pareja se habría retirado sin asistir al chico.

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El reclamo del padre por la falta de asistencia

Emiliano cuestionó la actitud de las personas que estaban a cargo del animal y aseguró que no se acercaron para ayudar al menor después del ataque.

“Ni siquiera el dueño del perro se comunicó, lo ayudó o algo. Tiene nueve años, es una criatura”, reclamó.

El padre explicó que una persona que presenció la situación colaboró con la asistencia al niño. Su cuñado debió decidir entre seguir a la pareja o quedarse junto al menor y optó por acompañarlo.

Cómo se encuentra el nene

El hombre aseguró que su hijo se encuentra bien y que la mordedura no tuvo consecuencias de mayor gravedad. Sin embargo, reconoció que el episodio pudo haber terminado de otra manera.

“Yo le doy gracias a Dios que no me lo lastimó, que no le agarró la cara. Si me lo hubiera agarrado en la cara, ya no sé lo que hubiera pasado”, expresó.

También manifestó su malestar porque el ataque ocurrió durante una salida familiar. “Nosotros no tenemos la culpa. Es una tarde que vos decís familiar, que van a disfrutar un domingo, y que te pase esto”, lamentó.

La familia no pudo identificar a los dueños del perro

Por último, Emiliano pidió mayor responsabilidad a quienes pasean animales de estas características y reclamó que se tomen las precauciones necesarias para evitar nuevos ataques.

La familia indicó que no realizó una denuncia porque desconoce la identidad de la pareja que estaba a cargo del pitbull y que se retiró del lugar después del episodio.